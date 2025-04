El secretario de Defensa reafirmó la soberanía de Panamá sobre su Canal

FOTO: Fotografía del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth (c), junto al almirante Alvin Holsey (d), jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, y el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales (i). EFE/ Oficina de Comunicación e Imagen Corporativa del Canal de Panamá

Ciudad de Panamá (EFE).- En una declaración conjunta, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este martes que «Panamá ejerce un liderazgo y una soberanía irrenunciable sobre el Canal y sus áreas circundantes». La declaración también subraya el compromiso del gobierno panameño de desvincularse de la iniciativa china de la Franja y la Ruta.

Hegseth expresó su satisfacción por la decisión del presidente panameño, José Raúl Mulino, de hacer de Panamá el primer país en el hemisferio en abandonar dicha iniciativa y de reducir la notable influencia de China en el área.

«El Secretario Hegseth enfatizó que China no edificó este canal, no opera este canal y no lo utilizará como un vehículo para sus intereses», señaló durante un evento oficial en una antigua base militar estadounidense.

Asimismo, en los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que la presencia de un operador de Hong Kong en dos de los puertos adyacentes al Canal implica un grado de control por parte de China. Trump ha expresado su interés en recuperar el control de la vía, que fue administrada por EE.UU. durante más de 80 años, hasta su transferencia a Panamá hace 25 años.

El gigante de inversiones estadounidense, BlackRock, informó en marzo de un acuerdo con CK Hutchison de Hong Kong para la transferencia de la concesión de los mencionados puertos, un hecho celebrado por Trump, aunque la operación se encuentra en revisión por el ente antimonopolio chino.

Las autoridades panameñas, por su parte, han iniciado investigaciones sobre Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, respecto a acciones irregulares en su concesión y deudas contraídas con el Estado panameño.

La declaración también confirmó que Panamá y EE.UU. colaborarán para desarrollar un mecanismo que compense las tasas que los barcos de guerra estadounidenses deben pagar al transitar por el Canal, una de las inquietudes manifestadas por Trump.

En términos de cooperación en seguridad, Panamá y EE.UU. se comprometieron a revitalizar su diálogo sobre temas de seguridad, favoreciendo la defensa del Canal en conformidad con el Tratado de Neutralidad que regula su operación.

Hegseth visitó las esclusas del Canal, junto al almirante Alvin Holsey, y conversó con el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, sobre el funcionamiento y seguridad de esta vital vía de comunicación. El Canal de Panamá es crucial para el comercio entre ambos países, representando en el cierre del año fiscal 2024 más del 52% de los tránsitos vinculados a Estados Unidos.