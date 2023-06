El metro en China ya se puede usar solo poniendo la palma de la mano

China dio un paso gigante en el avance tecnológico del transporte público a través de la tecnología. En la ciudad de Beijing los pasajeros colocan la palma de la mano y a través de un reconocimiento biométrico pueden pagar el pasaje.

En ese sentido, los usuarios de la línea Daxing Airport Express ya no necesitan dinero ni tarjetas para abonar su viaje, lo hacen a través de la aplicación WeChat, una app multipropósito de origen chino que se suma a la revolución informática que acontece en estos tiempos.

Beijing recently launched a new service that allows passengers to take subway with a quick scan of palms at Daxing Airport Express. Follow the video and see how it works. pic.twitter.com/zUSUEUA6T3

La app funciona utilizando la captura de una imagen de la huella dactilar para comprar billetes. Los usuarios registran su mano para validar el viaje y asociarlo a sus datos y así utilizarlo como el primer paso de este sistema biométrico.

No kidding, your hand is your ticket!???



Beijing's Daxing Airport Express subway line becomes the first in the world that allows passengers to use palm scans for automated fare payment. The palm scans require no physical contact, thus making it safe and efficient.?? pic.twitter.com/NP6WNSFebs