Bernie Sanders realizó una masiva manifestación contra la "oligarquía" de EE.UU

Este sábado, el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, conocidos juntos como "AOC", lideraron lo que consideraron el "mitin más grande" de su carrera, en el marco de su lucha contra la acumulación del poder económico y político en una élite de multimillonarios.

Frente a 36.000 personas que se congregaron en el Ayuntamiento de Los Ángeles bajo un sol abrasante, Sanders subrayó: "Estamos en un momento de peligro extraordinario y la forma en que respondamos a esto no solo afectará nuestras vidas... Un pequeño grupo de multimillonarios controla la economía y la política de nuestro país".

/Inicio Código Embebido/

Thank you Los Angeles for our biggest rally ever.



36,000 people came out today to say NO to Trumpism, NO to oligarchy, NO to authoritarianism, and NO to a rigged economy. pic.twitter.com/fxIRmVRgbJ — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 12, 2025

/Fin Código Embebido/

El senador de Vermont continuó: "No solo estamos combatiendo a la oligarquía; enfrentamos a un presidente que infringe la Constitución a diario, amenaza nuestra libertad de expresión y tiene a sus agentes arrestando a inocentes en las calles. Esto es propio de dictaduras, no de democracias". El evento, apodado informalmente "Bernichella", coincidió con la semana del famoso festival de música Coachella.

Sanders y 'AOC' están embarcados en la gira denominada "Fighting Oligarchy", cuyo objetivo principal es movilizar a la ciudadanía contra la influencia desproporcionada de los multimillonarios y las corporaciones en la política estadounidense. Este esfuerzo se produce en un momento delicado, donde el partido Demócrata busca reponerse tras las derrotas electorales de 2024, enfrentándose a intensas divisiones internas entre su flanco progresista y su liderazgo tradicional, muchas veces acusado de ceder ante los intereses corporativos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su discurso, Sanders criticó con dureza la participación de personalidades ricas en la política, afirmando: "No me hables de democracia cuando el propio Musk puede destinar 270 millones de dólares para elegir a Donald Trump y ser luego gratificado con un cargo en el Gobierno. Esto no solo involucra a Musk y los republicanos, sino también al partido Demócrata. Hay demasiados demócratas que escuchan a los multimillonarios".

El senador expresó preocupación por la desconexión del partido Demócrata con la clase trabajadora y cargó contra las políticas del presidente Donald Trump, específicamente en lo que respecta al Seguro Social, acusándolo de incurrir en actos que amenazan el acceso a beneficios para los ciudadanos más necesitados.

/Inicio Código Embebido/

Thank you Los Angeles!



15,000 people are already on site.@AOC and I don’t go on for another couple of hours.



This is going to be a big one. pic.twitter.com/6BrJw3Qwe2 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 12, 2025

/Fin Código Embebido/

Antes de su intervención, 'AOC' se manifestó en favor de la clase trabajadora, denunciando el autoritarismo que caracteriza a la administración de Trump.

Al final de su discurso, Sanders remarcó: "Comenzamos esta manifestación con música, porque la revolución será divertida y reunirá a gente de todas las clases sociales para alzarse y luchar por la justicia económica, social y racial".

El encuentro no solo atrajo a simpatizantes del partido Demócrata, sino también a independientes y diversos grupos que, aunque no necesariamente comparten todas las ideologías del partido, apoyan a figuras como Sanders. Jake, un hombre de 35 años del Valle de San Fernando, comentó: "Apoyo más a Sanders que a 'AOC', ya que siento que los demócratas no están dando lo suficiente y tienen posturas políticas confusas. Estoy aquí porque valoro la democracia".

La gira de 'AOC' y Sanders continuará hacia otras localidades de California, Utah, Idaho y Montana, donde buscarán potenciar a más candidatos que se alineen con sus ideales, especialmente en áreas tradicionalmente republicanas.