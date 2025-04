Alicia Barrios recordará los lazos de amistad y compromiso social con Jorge Bergoglio

La periodista Alicia Barrios recordó su relación cercana con Jorge Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco, en un conmovedor homenaje publicado en Newsweek Argentina. Barrios, quien mantuvo una amistad cercana con el Pontífice durante 28 años, describió a Bergoglio como un líder carismático y un pastor comprometido que falleció a los 88 años.

En su artículo titulado "Una historia de amistad, fe y compromiso social", Barrios evocó su primer encuentro con Bergoglio, resaltando las caminatas que compartieron durante las procesiones de Semana Santa. Recordó un momento especial cuando él la miró con una sonrisa y le confesó: 'Me encanta, es lo que más me gusta. Yo no nací para obispo'.

Además de sus memorias, resaltó diferentes aspectos de la personalidad de Bergoglio. Mencionó su sentido del humor, devoción hacia San José y Santa Teresita, así como su amor por el tango y su especial devoción por la Virgen Salus Populi Romani, ubicada en la Basílica de Santa María la Mayor, donde el Papa expresó su deseo de ser enterrado.

Barrios también destacó el compromiso social inquebrantable del Papa Francisco, afirmando: 'Caminaba las villas, consolaba en las cárceles, abrazaba a los enfermos terminales. Donde parecía que Dios no miraba, él estaba'. Cerró su emotivo relato reflexionando sobre la fortuna de haber compartido momentos con un hombre cuya grandeza lo llevará a la santidad.