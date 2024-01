Se va un grande: "Loco" Carranza se despide de Instituto después de tres años

El arquero Jorge "Loco" Carranza se despidió de Instituto con un emotivo posteo en sus redes sociales, en donde recordó sus tres años de paso por el club, en los que obtuvo el tan ansiado ascenso a Primera.

"No tuve la posibilidad de despedirme de ustedes como creo nos merecíamos, Eso será solo cuestión de tiempo", escribió en su cuenta de Instagram.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Jugué lo que tenía que jugar para lograr lo que tenía que lograr. Me voy tranquilo con el camino recorrido, me entregué al 100. Gracias a mis compañeros del asenso por su compromiso y dedicación, gracias a este grupo de jugadores con los que logramos la permanencia y que sin dudas queremos más para la institución, gracias a cada unos de los colaboradores que están ahí para que el club siga creciendo (médicos utilleros nutrís, Kines, cancheros, administrativos, prensa, etc)", añadió el guardametas de 42 años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El arquero, gran referente de la institución, debió asumir un rol secundario con la llegada de Diego Dabove al cargo de entrenador, que tras una mala racha de encuentros posicionó a Manuel Roffo como el titular en el puesto.

Finalmente, el "Loco" cerró el mensaje con agradecimientos: "Gracias a los que confiaron en mí en el peor momento del club. Gracias a los dirigentes que estuvieron sobre todo en las malas. Gracias a toda la gente nuestra hinchada que haces de nuestro club un gran club".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, la institución de Alta Córdoba también le dedicó un mensaje, que bajo el título "Y a mí me volvió loco tu forma de ser", expresa: "Una leyenda bajo los tres palos que quedará para siempre en las gloriosas páginas de nuestro club. ¡Eternamente gracias "Loco" querido!. Será hasta pronto...".

A falta de anuncio oficial, el destino de Carranza seguiría en el campo de juego y estaría en la Primera Nacional de la mano de "Aldosivi", que buscará volver a la máxima categoría este 2024.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otro lado, "La Gloria" se encuentra llevando a cabo la pretemporada preparatoria para disputar el torneo de la Copa de la Liga. Disputará tres amistosos: frente a Lanús el próximo lunes 15 de enero en el predio del Granate, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el 17 en el predio de AFA, y finalmente el sábado 20 ante Argentinos Juniors.