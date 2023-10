"Maravilla" Martínez se irá de Instituto y no jugará ante Vélez por lesión

Adrián "Maravilla" Martínez, goleador de Instituto, dejará el club a fin de año. Así lo confirmó el presidente de "La Gloria", Juan Manuel Cavagliatto, en exclusiva con Cadena 3: "Tiene una oferta de Arabia Saudita".

"Sus pretensiones eran de más de 6 millones de dólares. Instituto no tiene esos números en su presupuesto", continuó el dirigente "glorioso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego, agregó: "Hicimos una oferta histórica para el fútbol de Córdoba. Le ofrecimos más de dos millones de dólares por el pase. Él quiere que lo compremos. Quería dos millones de dólares billete más seis millones dólar oficial".

Cavagliatto explicó que es muy difícil competir con el fútbol internacional con el tipo de cambio actual: "Nosotros vendimos a Watson y cobramos por Beltrán, ambos en dólar oficial". "La televisión la cobramos en pesos. Es imposible comprarle el pase a un jugador así", agregó en el programa Tiempo de Juego.

/Inicio Código Embebido/

"El año que viene (Martínez) cumple 32 años" ??



"No vamos a hipotecar el club. Estamos haciendo los primeros pasos en una categoría donde nos costó 17 años llegar" ??



"Maravilla", por lesión, no estará el sábado en Instituto-Vélez ?



Leé más ????https://t.co/YbLIv2J7ZQ pic.twitter.com/neqkRM3Rvc — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) October 26, 2023

/Fin Código Embebido/

"Si el hincha agarra una calculadora y multiplica se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo", continuó diciendo Juan Manuel.

El presidente también contó que ayer tuvieron una reunión con los representantes de Martínez y, al intercambiar ofertas, se dieron cuenta de que el jugador no iba a continuar. De todas formas, Cavagliatto destacó el profesionalismo de "Maravilla" y aseguró que "seguirá jugando hasta fin de año".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este sábado, cuando Instituto reciba a Vélez, el delantero no estará presente por una contractura. Será preservado para que pueda estar en los últimos partidos del torneo.

"Vienen los árabes a buscarlo. No viene otro club, no se está yendo a otra categoría inferior porque nosotros no lo queremos comprar. Son los árabes. No podemos hacer locuras", cerró el presidente.

Informe de Tiempo de Juego