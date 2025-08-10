Instituto le gana desde temprano a Platense en Alta Córdoba
El partido se disputa, desde las 17, en el "Monumental". "La Gloria" viene de empatar sin goles ante Vélez. "El Calamar", último campeón, tuvo un flojo arranque. Transmite Cadena 3 en todas sus plataformas.
10/08/2025 | 17:15Redacción Cadena 3
FOTO: "La Gloria" viene de igualar con Vélez.
Instituto recibe a Platense en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional buscando hacerse fuerte de local.
El partido se juega desde las 17 en el Monumental de Alta Córdoba con arbitraje de Andrés Gariano. Transmite Cadena 3 a través de todas sus plataformas.
Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:
