Transportistas del interior advierten que el dinero solo alcanza para sueldos

Gerardo Ingaramo, titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), indicó que pese a haber un retraso de dos meses en los subsidios que debe enviar la Nación, las empresas pagaron los salarios, pero no quedan fondos para invertir en el mantenimiento y mejora del servicio.

“No ha habido conflicto porque no han habido audiencia con UTA, no hemos recibido los subsidios pero como hay elecciones en Argentina los gobiernos provinciales han adelantado fondos para que las empresas paguen los sueldos de los trabajadores”, explicó Ingaramo a Cadena 3.

En ese sentido, se sinceró: “Lo único que hemos hecho en estos días es pagar los salarios para evitar la conflictividad, pero el problema está latente dado que no se renuevan unidades, no se invierte, estamos endeudados, tratando de subsistir en un país con una alta inflación, donde no ajustamos las tarifas y eso nos lleva a un declive en los servicios”.

“En la provincia de Córdoba hay 2 mil unidades y la única que las renueva es la municipalidad porque lo hace con fondos del Estado, el resto no invierte en nada”, advirtió.

Y recordó: “A partir de la firma del acuerdo de 2018 entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores por el consenso fiscal, el problema de transporte del interior desde 2019 era de los gobiernos provinciales y municipales”.

“No nos dan ni 5 de bolilla, nos deben 2 meses de subsidios, que son 14 mil millones de pesos, entonces funcionamos endeudados y sin inversiones, con un transporte decadente”, expresó.

En tanto, diferenció: “Hay cuatro provincias que se salvan (Salta, Mendoza, San Juan y Neuquén), el resto que tenemos unos 10 mil colectivos hace cuatro años que no invertimos lo que debemos”.

“La calidad del servicio va a ser cada vez peor, en detrimento del pasajero, del trabajador, se reparan los coches pero no se renuevan”, señaló.

Y añadió: “Hasta 2018 con subsidios equilibrados veníamos con un plan de inversiones continuas, con un promedio de cuatro años de antigüedad en la flota, somos privados que ponemos nuestro capital y trabajamos en consecuencia de ello”.

Respecto a la tarifa aseguró que está retrasada mucho más del 58% que reclaman los empresarios del transporte interurbano de Córdoba. “Hoy un boleto urbano sin subsidio es de 332 pesos según el estudio en el AMBA; el boleto es muy barato si lo comparamos con cualquier servicio”, apuntó.

Y amplió: “El AMBA recibe 41 mil millones de pesos por mes con 18 mil colectivos y nosotros recibimos 7 mil pesos con 14 mil colectivos”.

“El miércoles tenemos audiencia con UTA, que pide reapertura de paritarias, y nosotros no vamos a firmar nada, en febrero firmamos y el gobierno no cumplió con enviar los fondos en tiempo y forma”, adelantó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.