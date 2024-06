Preocupación en el sector de la construcción de Córdoba por obras paralizadas

La delegación cordobesa de la Cámara de la Construcción Argentina expresó su preocupación por la situación actual del sector.

Su presidente, Horacio Berra, en diálogo con Cadena 3, afirmó que la decisión de no dar continuidad a las obras que son del Estado nacional provocó una situación de grave riesgo para las empresas constructoras.

"No solamente no se le dio continuidad a las obras, sino que no se pagaron las deudas", indicó Berra.

En el caso particular de Córdoba, Berra destacó que la política de inversión en infraestructura permitió amortiguar el impacto negativo. "La decisión política de continuar con inversión en infraestructura en Córdoba significó que, en los tres primeros meses, el acumulado es un 32% menos de la caída de la mano de obra con respecto al promedio nacional", explicó.

No obstante, advirtió sobre el desafío que supone para las provincias asumir la responsabilidad de hacer una obra que pertenece al ámbito nacional. En este sentido, mencionó como ejemplo positivo el convenio marco que permitirá a Córdoba terminar la ruta 19.

Berra también hizo hincapié en los problemas relacionados con el desempleo en el sector. Aunque no proporcionó cifras exactas para Córdoba, señaló que "el pico en Córdoba de empleados del rubro es 35.000 personas y ahora debemos estar en 25.000".

Finalmente, respecto al Índice Construya, que mide fundamentalmente inversiones privadas, señaló una caída muy abrupta. Sin embargo, destacó que el índice desestacionalizado del INDEC mostró una leve mejora en el último mes.

"Ése es un indicador que, si se mantiene, podríamos decir que hemos tocado piso y que se empieza a recuperar", concluyó.

Entrevista de "Informados, al regreso".