Indec

Para Espert, la idea de postergar el dato de inflación de abril fue "ridícula"

"No es que la gente no percibe la inflación porque el Indec no la publique", dijo a Cadena 3 el diputado sobre la medida que finalmente no tomará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

03/05/2023 | 19:59 Redacción Cadena 3