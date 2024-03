Mendoza: piden plan nacional de alfabetización y relativizan impacto de vouchers

Distintas asociaciones civiles, como Padres Organizados, la Coalición por la Educación, Educar 2050, Conciencia, Cippec y Potenciar Argentina, pidieron al Gobierno nacional que la educación sea una prioridad en el Pacto de Mayo, anunciado por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo.

La provincia de Mendoza se sumó a la solicitud de estas organizaciones civiles y, desde el Ministerio de Educación local, advirtieron que los alumnos que ingresan al secundario no han completado su proceso de alfabetización, situación que se agrava con el paso de los años.

El titular de esa cartera provincial y encargado de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, Tadeo García Zalazar, dijo a Cadena 3 que "tiene que haber un plan nacional de alfabetización".

"Se debe retomar la senda educativa con el esfuerzo de las provincias y el acompañamiento del Estado nacional, porque somos un país federal y hay una ley que marca una pauta de financiamiento, que no se está cumpliendo", afirmó García Zalazar.

El funcionario mendocino advirtió que el Gobierno nacional tiene muchas deudas con las provincias. "Hay dos fondos, como el Fonid, para liquidar los sueldos docentes, que no se pagan más. Luego, está la Cláusula de Garantías, que es compensatoria desde Nación a las provincias. Todo eso está suspendido, sin cumplimiento efectivo por parte del Gobierno", señaló.

Sostuvo que un nuevo plan de alfabetización implica inversiones y capacitación docente, que no son posibles sin un plan nacional. En ese sentido, advirtió que Argentina quedó debajo de Chile, Uruguay y Brasil en materia educativa.

"Los problemas educativos se registran desde hace 15 o 20 años y se agravaron con la pandemia, que puso otro tema arriba de la mesa: los padres cumplen menos con la obligación de enviar a sus hijos a la escuela, lo que requiere de un abordaje integral",advirtió.

García Zalazar indicó que esta situación se extiende a otras zonas de América Latina, no solo en Argentina.

Hay que armar un plan nacional de inversión en infraestructura en escuelas. La paralización genera un impacto negativo en la posibilidad de incrementar la matrícula

También advirtió que "las provincias no pueden hacer magia, porque no tienen capacidad de retención monetaria".

"Tampoco pueden recaudar los impuestos, que están destinados a la Nación", añadió.

Sin el aporte del Gobierno nacional, el director de la DGE sostuvo que se complica una mejora salarial, porque están las provincias sin los envíos de remesas del Fonid.

"El Fonid y la Ley de Financiamiento están suspendidas por el Gobierno nacional. Así es difícil que las provincias afronten los incrementos salariales para igualar la inflación. Por eso, insistimos con incluir a la educación como prioridad en el Pacto de Mayo", añadió el ministro de Educación mendocino.

También aclaró, en diálogo con Cadena 3, que las provincias coinciden en el déficit cero, pero dijo que hay que discutir cuál es el costo para aquellas personas que necesitan del Estado para la educación o la salud. "Se necesita financiamiento nacional y el punto de inflexión puede ser en mayo, para que las mejoras lleguen a la gente, entre ellas, el salario docente", dijo.

Hay buena predisposición de las provincias y esperamos lo mismo del Gobierno nacional

Consultado sobre una implementación del voucher educativo en Mendoza, García Zalazar dijo que el impacto es bastante escaso. "En la provincia esto es así, porque el sistema educativo provincial tiene 1.800 escuelas públicas y unas 200 de gestión privada. De ese total privado, 120 podrían acceder al voucher, que representan un total de 60.000 chicos. La implementación depende de los requisitos de Anses".

"Creemos que el voucher es una aspirina para la situación inflacionaria que padecen las familias, que no soluciona los problemas de infraestructura. Alcanza, pero no es suficiente y no sabemos cuál será la cobertura. En Mendoza, a lo sumo, podrán acceder el 12% de los estudiantes del sistema. No me parece que tenga un gran impacto. Lo que ahorró el Gobierno nacional en el Fonid lo destina en el voucher. En ese sentido, es una medida improductiva", concluyó.

Entrevista de "Informados, al regreso".