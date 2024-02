Finocchiaro cuestionó el paro docente y pidió a gobernadores prioridad educativa

FOTO: Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación Nacional.

Luego de que los gremios docentes anunciaron la decisión de realizar paros en el comienzo de la próxima semana, la educación y la paritaria docente quedaron nuevamente en el ojo de la tormenta.

En ese marco, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que agrupa a la mayoría de los maestros, no dictará clases el martes 5 de marzo, en rechazo a la oferta salarial formulada por el Gobierno de Martín Llaryora.

A su vez, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) hará dos días de medida de fuerza en Córdoba: el lunes 4, en línea con la huelga decretada por cuatro gremios nacionales nucleados en la CGT por el fracaso de la paritaria nacional, y el martes 5, en consonancia con la protesta de la UEPC.

Sobre ello dialogó en Cadena 3 el exministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien cuestionó el paro docente y a su vez instó a los dirigentes provinciales a que "prioricen a la educación".

"Deberíamos tener un consenso en donde en una sociedad en crisis como la nuestra lo único que no deberíamos permitir es que los chicos no tengan clases", manifestó. Y lanzó: "No hay salario nacional, eso es una mentira, una ficción que inventó el kirchnerismo para darle un rol protagónico a las asociaciones gremiales".

Finocchiaro dijo que una de las discusiones que puso Javier Milei sobre la mesa "es la cuestión de las prioridades", y señaló que el gobernador de Córdoba debe pensar en ello. "¿Es mejor subsidiar un espectáculo por más tradicional que sea en la provincia o hacer una buena oferta a los docentes para tener clases?", lanzó.

En esa línea, argumentó que si la educación, la salud y la seguridad están a cargo de las provincias, "en todo caso la Nación puede colaborar excepcionalmente pero no se tiene que hacer cargo porque hoy tenés 20 provincias superavitarias y un Gobierno Nacional deficitario".

A su vez, expresó que la educación debe ser un servicio estratégico esencial y pidió "que se regule la huelga de los docentes": "No se debe eliminar porque es constitucional y está bien que exista, pero se debe regular".

Y resumió: "Los gobernadores tienen que priorizar. No hay país posible sin educación. Si apostamos a la educación, en 20 años tenemos un país próspero, desarrollado y culturalmente hegemónico".

Entrevista de "Siempre Juntos".