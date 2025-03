La crecida del río Pilcomayo afecta a la comunidad La Estrella

La comunidad de La Estrella enfrenta una grave situación debido a la crecida del río Pilcomayo, que ha ingresado a las viviendas y a la escuela, afectando a cuarenta familias y sus hogares.

El profesor José Luis Robles, desde Misión La Paz, informó a Cadena 3 que “un centenar de niños están a orillas de la ruta”, tras la autoevacuación de los residentes. “Ya ellos están sobre la ruta, ahí organizaron un tipo de campamento de La Estrella”, agregó.

La altura del río alcanza casi siete metros, lo que complica aún más la situación. “Estamos esperando que alguien venga, nos ayude, nos den la mano”, solicitó Robles. “Hay muchas comunidades que están muy aisladas , gente que necesita de mercadería”, destacó.

La comunicación en la zona se encuentra severamente afectada, y el profesor mencionó que “un chico intentó pasar y le dije que no, no hay para qué arriesgar”. Se espera asistencia aérea, aunque no hay una fecha definida debido a las condiciones climáticas adversas.

El Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y la provincia de Salta están presentes en la zona para brindar apoyo.

Crecida del Pilcomayo.

El Opispado de Orán se encuentra recolectando mercaderías y ropa para ayudar a las familias afectadas, que enfrentan grandes dificultades para restablecerse tras la pérdida de sus pertenencias.

Informe de Elisa Zamora.