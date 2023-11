Habrá paro del transporte interurbano en Córdoba, pese a la oferta salarial

FOTO: Este viernes no habrá transporte interurbano en Córdoba.

La Federación Empresaria de Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) ofreció a los choferes de interurbanos de Córdoba un aumento del 18% para noviembre y otro 18% para diciembre tras el anuncio de paro para este viernes como reclamo salarial.

Alejandro Ugalde, abogado de Fetap, subrayó a Cadena 3 que la paritaria va de marzo 2023 a febrero de 2024 y que abordan con esa propuesta estos dos últimos meses del año.

"Siempre hubo ofertas y propuestas en una mesa de diálogo, ahora se materializa así para que sepan de qué estamos hablando", destacó y aclaró que por el momento no tuvieron respuesta.

No obstante, Claudio Roldán Luna, secretario gremial de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), dijo a Cadena 3: “La propuesta (de aumento salarial) no nos llegó formalmente, sí por redes sociales, pero este comunicado es falso y tendencioso porque ese 18% sobre los básicos actuales no llegan ni al 9%”.

"El paro ya está decretado, si el 18% es sobre el básico actual aceptaremos", aclaró.

Desde Fetap remarcaron en un comunicado que la situación del sector empresario se encuentra "en estado crítico" por el atraso de la adecuación de los cuadros tarifarios, lo que provoca un "desequilibrio financiero y económico en las empresas".

"Impide cubrir las demandas de mejora salarial propuesta por los colaboradores que, aunque legítima, no se corresponde con la realidad del sector", afirmaron y aclararon que de todos modos harían un "importante esfuerzo" para la suba salarial.

"La actividad del transporte de pasajeros no está ajena a la falta de previsibilidad ante las nuevas políticas que permitan la viabilidad de los sistemas", subrayaron.

El comunicado completo de Fetap

Ante la medida de fuerza anunciada por la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), la Federación Empresaria de Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), sostiene que la situación del sector empresario se encuentra en estado “crítico” por el atraso de la adecuación de los cuadros tarifarios que provoca un desequilibrio financiero y económico en las empresas, lo que impide cubrir las demandas de mejora salarial propuesta por los colaboradores que, aunque legítima, no se corresponde con la realidad del sector.

La actividad del transporte de pasajeros no está ajena a la falta de previsibilidad ante las nuevas políticas que permitan la viabilidad de los sistemas.

Sin embargo, haciendo un importante esfuerzo y en el entendimiento que las nuevas autoridades otorgarán los mecanismos necesarios para devolver el equilibro del sistema de transporte, FETAP ofreció a los trabajadores un incremento salarial del 18% para el mes de noviembre y otro 18% para el mes de diciembre del corriente año.

La institución ratifica su vocación de diálogo en procura de augurar y mantener la paz social y, sobre todo, la normal prestación del servicio, de modo de no perjudicar al usuario.

Informe de Gonzalo Carrasquera.