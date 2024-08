Ex rector del Nacional de Buenos Aires apoya la educación como servicio esencial

El especialista en educación y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, se pronunció, en diálogo en Cadena 3, a favor de declarar la educación como un "servicio esencial".

En una entrevista con la radio, el especialista destacó que esta medida, que se está considerando en la Cámara de Diputados, podría ayudar a equilibrar los derechos constitucionales de los docentes a realizar medidas de fuerza y el derecho de los niños y jóvenes a recibir educación.

"Me parece que de alguna manera hay que ver cómo se garantiza que, por un lado, un derecho constitucional como es el de tomar medidas de fuerza en el sector de la educación y, por otro lado, garantizar el derecho de educación de niños y jóvenes", expresó Zorzoli.

El especialista subrayó que, en algunas provincias, como Santa Cruz, Chubut y Neuquén, se perdieron hasta 50 días de clase por paros, lo que representa un perjuicio significativo para los estudiantes.

Además, el exrector hizo hincapié en la importancia de que las escuelas permanezcan abiertas, ya que "muchos niños y jóvenes reciben alimentos que no tienen en su casa".

En este sentido, comparó la situación con el sistema de salud, donde se garantizan guardias mínimas durante las huelgas. "La idea de que la escuela esté siempre abierta. Es algo que debemos garantizar", afirmó.

Respecto a las objeciones de algunos sindicatos sobre esta iniciativa, comentó: "Es lógico que planteen y hagan una mirada exclusivamente corporativa de lo que necesitan y quieren". Sin embargo, enfatizó que "la política educativa no la tiene que dirimir ni los docentes en general, ni menos los gremios", sino que debe ser responsabilidad del gobierno electo.

Al ser consultado sobre la reciente situación en Santa Fe, donde los docentes públicos no dictaron clases por un paro, mientras que los privados sí aceptaron la oferta de la provincia, Zorzoli admitió que la situación es compleja y no se atreve a predecir cómo evolucionará. "No le veo un camino derechito, digamos. La verdad es que no sé qué responderte a esto", concluyó.

Entrevista de "Informados, al regreso".