Docentes autoconvocados marcharon en Córdoba: piden un 60% de aumento salarial

Pese a que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), los docentes autoconvocados se manifestaron este miércoles por la tarde en las calles de la ciudad capital.

“Hoy era una jornada de paro resuelta por la asamblea orgánica del sindicato y que el Gobierno, con la complicidad del sindicato, ha intentado quebrar, pero no van a poder quebrar la lucha”, dijo a Cadena 3 Franco, uno de los docentes.

Y añadió: “Vamos a mantener el estado de movilización. Los reclamos docentes no han sido satisfechos. El planteo de conciliación no viene a resolver el conflicto, ya que el Gobierno ha dicho que no va a mejorar la propuesta”.

“Tenemos un salario muy destrozado. Nuestro básico no es ni la cuarta parte del salario conformado. Eso demuestra la debilidad del salario y repercute en la antigüedad y en la jubilación. Queremos recuperar el 82% móvil”, sostuvo.

Un maestro que recién se inicia cobra 170 mil pesos y, con el incentivo docente, llega a los 200 mil.

Los autoconvocados piden un 60% de aumento para agosto, lo cual llevaría el salario a 320 mil pesos. El Gobierno ofreció un 27% en dos tramos.

Informe de Jorge Mercado.