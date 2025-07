Mariana del Campo, subdirectora de Seguridad Participada de Córdoba, explicó cómo funciona el programa para personas en situación de calle en Córdoba que busca tender una mano a quienes más lo necesitan, aunque no siempre es fácil.

“El programa trabaja de manera ininterrumpida todo el año”, detalló Del Campo, destacando que los esfuerzos se redoblan durante los días de frío extremo.

Los equipos, integrados por trabajadores sociales y personal de Defensa Civil, patrullan la vía pública y responden a llamados al 911 que alertan sobre personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. La misión es clara: ofrecer traslado a refugios, alimentos, abrigo y, sobre todo, una oportunidad para salir de la calle.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la aceptación de esta ayuda no siempre es inmediata, y las razones son complejas. Durante la entrevista, se abordó una inquietud recurrente entre las personas en situación de calle: la percepción de inseguridad en los refugios, como robos o conflictos. Del Campo reconoció que estas situaciones existen, pero aclaró que no son exclusivas de los dispositivos de asistencia. “Muchas veces, la violencia está asociada al consumo y ocurre en la vía pública, no necesariamente en los refugios”, explicó.

Además, enfatizó que el programa es voluntario, lo que implica que las personas deben aceptar las pautas de convivencia, como horarios de ingreso y salida, y la prohibición de consumir sustancias. “Eso genera resistencias, porque no todos están dispuestos a cumplirlas”, admitió.

El operativo no solo se centra en brindar un lugar donde pasar la noche. Los refugios ofrecen atención integral, con acceso a alimentos, higiene y acompañamiento para quienes desean iniciar un proceso de reinserción. Sin embargo, la voluntariedad es un pilar clave, y los equipos trabajan con paciencia para generar confianza.

“Cuando se presentan situaciones de violencia, se interviene con la policía, ya sea en la vía pública, en plazas o en los dispositivos, pero son la minoría”, aseguró Del Campo.

El programa, que opera desde hace cinco años, ha logrado asistir a cientos de personas, pero enfrenta desafíos estructurales. La negativa de algunos a aceptar ayuda refleja no solo las dificultades de adaptación a las normas de los refugios, sino también las profundas problemáticas sociales, como el consumo de sustancias y la falta de redes de apoyo.

Informe de Jorge Mercado.