Alberto Mastandrea: “El anuncio del Gobierno es un cambio de paradigma profundo”

El anuncio del Gobierno sobre cambios fiscales genera un profundo impacto en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Según Alberto Mastandrea, magíster en impuestos de la Universidad de Buenos Aires, "estamos asistiendo a un cambio muy profundo y paradigmático". Este cambio busca basar el sistema en la confianza, dejando atrás la noción de que cada contribuyente es un evasor.

Las nuevas medidas apuntan a desburocratizar la economía, eliminando regímenes de información que complicaban las transacciones. "El común denominador de la gente y el pequeño ahorrista no va a estar dentro de ese radar informativo", asegura Mastandrea, quien destaca que esto facilita la posibilidad de operar con dólares no declarados.

Una de las principales novedades es la creación de un régimen simplificado para el impuesto a las ganancias, dirigido a pequeños y medianos contribuyentes. Este régimen permitirá que no se requiera información sobre patrimonio y consumo, aunque aún no se conocen todos los detalles. "Esto tiene que ver con aquellos que no se consideren grandes contribuyentes", explica.

Además, se discute la posibilidad de que los impuestos se puedan pagar directamente en dólares, lo que podría facilitar la vida a aquellos que poseen ahorros en esta moneda. "Creo que eso es lo próximo que se viene", afirma Mastandrea, quien considera que los anuncios se transforman en realidades que marcan un antes y un después.

Sin embargo, algunos cambios requieren pasar por el Congreso, como las modificaciones a la ley penal tributaria y al régimen de procedimiento del fisco. "Si adhiero al régimen simplificado, bloqueo ese periodo y no van a poder preguntarme sobre mi patrimonio", concluye Mastandrea, subrayando la importancia de este cambio en la percepción del contribuyente.

Entrevista de "Informados, al regreso".