Un perro de asistencia se graduó junto a su dueña y también recibió un diploma

En una emotiva ceremonia de graduación en la Universidad de Seton Hall, en Nueva Jersey, un perro de asistencia recibió un diploma junto a su dueña.

Cuando Grace Mariani subió en sillas de ruedas a recibir su título en Educación Primaria Especial, también lo hizo su perro de asistencia, Justin.

La iniciativa fue de la universidad, que decidió reconocer al animal, en un emotivo acto que cautivó a docentes y alumnos. Durante la ceremonia, el presidente del colegio, Joseph E. Nyre, fue quien le entregó el diploma a Justin, quien lo recibió con su boca y fue vitoreado junto a su dueña Grace.

Justin is a six-year-old Yellow Lab/Golden Retriever Mix that Grace received from @canineorg. Grace graduated with a B.S. in Education, Magna Cum Laude, and wants to teach elementary education and special education. https://t.co/ynWJNCT6yS