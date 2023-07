Rikkie Kolle, la primera mujer transgénero que se convirtió en Miss Países Bajos

Rikkie Kollé, se convirtió en la primera mujer transgénero en consagrarse Miss Países Bajos 2023 y representará a su país en el certamen Miss Universo que se disputará a finales de este año.

La joven de 22 años es de ascendencia holandesa e indígena de las Molucas, y originaria de la ciudad de Breda, entre Róterdam y Amberes.

“LO HICE !!!!!” escribió la modelo en una publicación en Instagram. “Sí, soy trans y quiero compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que me importa”, comentó Kollé.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Donde sea que estés en el mundo, quiero estar allí para ti y ser el ejemplo que extrañé como un pequeño yo”, expresó la modelo al convertirse la primera mujer transgénero en ser Miss Países Bajos.

En varias entrevistas, Kollé afirmó haber nacido en el "cuerpo equivocado" por lo que a sus 11 años decidió cambiar su nombre de Rik a Rikkie.

"Nací como un pequeño Rik pero quería ser una gran Rikkie. La transición de hombre a mujer se convirtió en algo que me hizo sentir como en casa", dijo en su Instagram.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No obstante, y pese al logro conseguido manifestó que su juventud no fue fácil y tuvo que enfrentar años de bullying. "Soporté las burlas y me iba a casa llorando. Pensaba: ¿Por qué a mí, por qué me está pasando esto a mí?", contó en una de sus publicaciones en redes sociales.

En este camino dijo que fue fundamental el apoyo de su familia y de sus amigos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/