Mi maestra y su experiencia de enseñar a una estudiante con síndrome de down

Malena Pozzobon

Los docentes cumplen un rol fundamental en la enseñanza en nuestra sociedad. Cumplen un papel de guías, mediadores, son personas que ayudan a los estudiantes para la construcción de conocimiento tanto de manera individual, como de forma colaborativa.

Los estudiantes no son todos iguales, como en mi caso que tengo Síndrome de Down. Fui a un colegio común llamado Colegio de María de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. En este colegio yo crecí, realicé nivel inicial, primaria y secundaria. Me acuerdo de tantas cosas que viví allí, siempre me sentí una más y me gustó mucho estudiar y aprender.

Recuerdo a todas mis maestras, maestros, profesores y profesoras de primario y de secundario. Hay una seño en particular: Miriam Noemí Borraro, que me enseñó la importancia de ser perseverante, aplicada y organizada con mis estudios.

Miriam es maestra jubilada del Colegio de María de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Conversé con ella acerca de su experiencia como docente y sobre cómo fue enseñar a una persona con Síndrome de Down, como yo. Al preguntarle sobre lo que significa para ella enseñar, me contó: “Enseñar es una vocación de servicio. Yo estudiaba en la UNC Ciencias Económicas. Un año decido trabajar en el verano y entré al Consejo de Protección al Menor. Ahí descubrí mi verdadera vocación de ser maestra y fue así como comencé con mis primeros pasos para estudiar magisterio”.

Sobre su experiencia enseñando a una persona con Síndrome de Down, me dijo: “Me pareció un hermoso desafío, porque yo siempre digo que mis alumnos son todos iguales y todos diferentes por que cada uno tiene sus propias capacidades y sus propias potencialidades y yo enseño de forma personalizada".

Aunque daba la clase en general, después se enfocaba en lo particular de cada uno, por lo que me aseguró "es exactamente lo mismo que tenga Síndrome de Down a que no lo tenga”.

Miriam también fue docente de otros niños con discapacidades: “Yo había tenido experiencias con alumnos con discapacidad visual. Ya en ese momento en el colegio había integraciones con chicos no videntes (...) Siempre el colegio brindó la posibilidad de la integración, que fue lo que más me gustó de las Esclavas”.

Hablando con ella, le pregunté sobre qué fue lo que la marcó a lo largo de su carrera como docente y expresó: “En la docencia siempre te marcan los logros, todos los aprendizajes que van obteniendo, todos los resultados que vas viendo. Más cuando estás en un 'primerito', que recibís a los chicos sin nada y de repente llegan a mitad de año y empiezan a leer, a escribir y esos logros que realizan son una satisfacción personal".

Cada crecimiento, no sería nada sin el cariño: "Lo que más me marca en la actualidad es que vos vas caminando por la calle y te encontras a alguien que te dice “Hola Seño Miram” con un cariño y amor”.

“Esa marca te la da la vocación de servicio, porque uno se compromete, empatiza y tiene la posibilidad de pensar en el otro. Tiene la posibilidad de ver cómo podemos hacer para lograr un determinado objetivo”, destacó.

Mi maestra

Le pregunté a Miriam si en mi caso había algo en particular que haya tenido en cuenta para incluirme en la enseñanza en el aula y confesó: “Fue un gran desafío. A mí me pasaron al primero A porque venías vos, entonces me preparé, me interioricé de todo, leí, estudié un montón. Pero como todo, esto fue un feedback, una enseñanza mutua".

Yo te enseñe muchas cosas a vos y vos me enseñaste un montón de cosas a mí

Ya jubilada y retirada de la docencia, Miriam asegura que volvería a elegir la docencia como carrera: "Es el mejor oficio porque a lo largo de la vida coseché muchas cosas, primero el amor de los chicos y a partir de ahí, cada alumno para mí fue particular”.

“Yo siempre te llamo “Mi bella esmeralda” porque esmeralda es de color verde y el verde es la esperanza. Yo siempre digo que vos me enseñaste que siempre hay un mundo mejor donde todo se valora, donde con todo el esfuerzo que se realiza obtenés buenos resultados. Vos me enseñaste que podemos tener un mundo mejor, un mundo con esperanza, un mundo donde se encuentre el amor”, me reveló Miriam.

El aprendizaje se alimenta cada día con lo que todos podemos aprender. Los docentes son una pieza fundamental en nuestras vidas, y por eso es importante reflexionar acerca de la importancia del estudio.