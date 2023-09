"Fue un accidente de tránsito", dijo el abogado de Oscar González

El abogado del exlegislador Oscar González, Miguel Ortiz Pellegrini, habló con Cadena 3 por el resultado de la pericia mecánica del accidente ocurrido en las Altas Cumbres en octubre del 2022 y señaló que el accidente se produjo por la “propia imprudencia” de la señora que falleció.

“Hay cuestiones objetivas, que la señora venía conduciendo el auto rojo detrás del camión no hay duda porque está filmado y están los autos que iban atrás de ella que confirmaron que iba detrás del camión. La señora sobrepasa al camión y apenas lo hace ocurre el accidente”, subrayó.

En este marco, el letrado dijo que González no venía a más de 90 km como se decía y no tenía una infracción a la línea amarilla. No obstante, reconoció que al encontrarse de frente con el auto de la mujer en vez de dirigirse hacia la banquina su “movimiento reflejo para evitar la colisión lo hizo hacia la izquierda”.

“Oscar González verifica segundos antes que la señora conducía en contramano y él tiene un movimiento reflejo y dobla hacia su lado, si hubiera tenido segundos de reflexión se hubiera ido a la derecha. Hasta ahora no hay ninguna prueba que tuviera infracción en el accidente, exceso de velocidad y se probó que la infractora era la señora que carecía de documentos”, remarcó.

Tras conocerse la pericia, Ortiz Pellegrini dijo que “no se va a poder hablar de homicidio culposo agravado". “Hablamos de un accidente y tiene contaminaciones que no son propias del accidente de tránsito y lo estamos combatiendo. La acusación original es insostenible porque no ocurrió el hecho como dijeron”, insistió.

“No están en condiciones de sostener la acusación”, señaló.

Y manifestó: “Acá hasta le abrieron un proceso a González por el tema del carnet de conductor y ahora se ha comprobado que la que no tenía era la señora porque se lo quitaron del Juzgado de Control N° 2 de Córdoba por el exceso de faltas, vamos nivelando las cosas y saliendo de la novela en la que nos pusieron algunos interesados”.

El caso

El accidente tuvo lugar el 29 de octubre de 2022 en el camino de las Altas Cumbres, sobre la ruta E-34, a la altura del paraje Niña Paula, en cercanías de Mina Clavero. Oscar González, quien en ese entonces era el presidente provisional de la Legislatura Unicameral de Córdoba, manejaba un BMW que impactó de frente contra una Renault Sandero conducida por la docente Alejandra Bengoa.

La mujer falleció en el acto, en tanto que sus acompañantes, su hija y una amiga, ambas de 15 años, sufrieron heridas que les dejaron graves secuelas.

Mientras sigue en curso la investigación, el exlegislador hasta el momento está imputado por homicidio culposo agravado, lesiones culposas agravadas y peculado –por el uso del auto oficial que conducía y la nafta para el mismo–.