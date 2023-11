La emoción de un joven ciego que siguió por radio el partido de Unión

Agustín Marzo, hijo del "Loco" Marzo, leyenda de Unión de Santa Fe, es ciego y siguió la definición ante Tigre, desde una platea del estadio 15 de abril, escuchando a través de la radio.

Su emoción quedó registrada en un video que viralizó el periodista deportivo Emiliano Nunia con la leyenda que explicaba: “Agustín, hijo del Loco Marzo, ídolo Tatengue así vivió el triunfo de Unión sobre Tigre que le permitió continuar en primera división. Y algunos dicen que son solo 11 tipos corriendo atrás de una pelota. Emocionante”.



El joven tiene 22 años y jugaba con Los Búhos de Santa Fe, hasta que se decidió por seguir la carrera de periodismo deportivo.

El partido terminó 1-0 a favor de Unión.

“Son emociones cruzadas, a mí me tocó jugar al fútbol y disfrutarlo con mucha gente, con gente que no era conocida y tenía alguna discapacidad. Hoy me toca con mi hijo, el cual jugaba al fútbol acá con Los Búhos de Santa Fe antes de largar. Me dijo que no quería jugar más, que quería ser periodista deportivo. Siempre acompañando a Unión, tratando de darle lo mejor y de ser agradecido con todo lo que me ha dado esta gente. A veces se pone nervioso pero son cosas muy lindas para vivirlo de hincha”, aseguró su papá al mismo periodista antes de uno de los cotejos.

"El Loco" vistió la camiseta roja y blanca entre 1991 y 1995 y entre 1996 y 1998, logrando el ascenso a Primera en 1996. También vistió las camisetas de Lanús, Talleres y América de Cali.