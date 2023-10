Conviviendo con la moda inclusiva

Malena Pozzobon

Incluir la diversidad en el mundo de la moda implica mostrar los diferentes cuerpos y desafiar los estereotipos, rótulos y etiquetas existentes.

Las diferencias que existen en la sociedad deben verse reflejadas en el mundo de la moda. Esto es muy importante para que cambiemos la mirada y pensemos desde un lugar empático y diferente.

Para conocer más sobre este tema hablé con María Magdalena Ventura, psicomotricista y artista, además de una referente en este tema y fundadora de Somos Diversity, una agencia de moda inclusiva.

Su idea de incluir la diversidad en el mundo de la moda empezó como ”un emprendimiento de triple impacto, una escuela, una agencia y una fundación”. “Esto empezó por el impulso que me dió una paciente hace muchos años, Luján, ella tiene Síndrome de Down y en ese momento era preadolescente, muy histriónica, le gustaba mucho expresar a través de la moda, los accesorios y le gustaba mucho la fotografía. Un día, en una clase de movimiento y psicomotricidad, ella me preguntó por qué no podía ser modelo, y bueno, así fué como esto comenzó", recordó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Esa pregunta de por qué no, me impulsó a decir: sí, vos podés ser modelo Luji”, afirmó.

Desde Somos Diversity, Magda explicó cuál es la mirada que tienen acerca de la discapacidad, y aseguró que están en "continuo aprendizaje": “Yo soy psicomotricista, siempre trabaje en salud y tengo una mirada social. He aprendido muchísimo, porque en definitiva el entorno y la sociedad son discapacitantes con barreras en muchos aspectos”.

“La mirada en Somos Diversity es una mirada de feliz convivencia, en nuestra comunidad todos somos diferentes y celebramos la diferencias, y también militamos por la igualdad de derechos y por comunicar la moda libre de prejuicios”, resaltó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al preguntarle sobre los obstáculos que impiden que la moda sea más inclusiva y accesible ella plantea: “Los obstáculos siguen siendo que las marcas todavía están atrapadas en una belleza hegemónica, en una estética que quedó muy antigua, en los años ''90, en un modelo longilíneo, en un ADN que es más rígido. También hay muchos obstáculos que tienen que ver con los grandes desfiles, con las grandes semanas de la moda, donde todavía la inclusión pasa por mostrar una persona de talla diverso o modelos plus size o diferentes etnias, pero todavía no dan el paso a mostrar naturalmente a personas con discapacidad en las pasarelas”.

Acciones que contagian

Desde Somos Diversity realizaron muchísimas acciones para contagiar esta mirada a la sociedad.

"Primero formamos, tenemos la escuela donde capacitamos anualmente en nuestros talleres inclusivos e integrales a todas las personas que desean ser modelos profesionales o talentos. Tienen una formación integral conformada por personas con o sin discapacidad con un equipo de profesionales de la salud y del arte", explicó.

Además, a través de la escuela crean muchas acciones que tiene que ver con campaña de concientización, desfiles, eventos, presencias.

"Hacemos nexos con los actores sociales y referidos al ámbito, como diseñadores, marcas, estados, otras ONG con propósitos similares a los nuestros”, detalló y puso énfasis en que acompañan a marcas que apuntan a crear un ADN más sostenible e inclusivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

María Magdalena nos invita como sociedad a participar: “Tenemos nuestra fundación donde impulsamos a la gente a que se sume, para poder becar, para seguir capacitando, para que nadie quede afuera, para formar y generar contenido de valor, donde los modelos puedan demostrar lo aprendido, capacitar a través de él tele-equipo…”.

Como cierre de la entrevista le pedí a María Magdalena que nos comparta un mensaje para la sociedad. “Si pudiésemos naturalizar esto tendríamos una feliz convivencia. Sería todo ganar, no hay ninguna pérdida en las marcas porque pueden estar atendiendo a la accesibilidad y a todo tipo de consumidor, por lo cual siempre va hacer positivo el impacto que van a tener", expresó.

"Hoy en día ya vienen generaciones en donde hay un nivel de exigencia por suerte mayor hacia los derechos del consumidor en todo aspecto. Entonces, poder atender y visibilizar diferentes corporalidades es resignificar autoestima, dar lugar a que todos podamos tener lugar en la moda, que tiene que ver con lo que vemos en la calle, con poder cambiar y transformar una sociedad, a ese punto es tan importante la moda y el arte, que cada uno puede poner su granito de arena para que este mundo sea más empático, y nos beneficie a todos”, apuntó.

Con esperanza, cerró: “Que se animen, que hay soporte, que hay equipo y que hay muchísimos modelos esperando una oportunidad porque talento sobra.”