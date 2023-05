Adrián de Colonia Tirolesa, el albañil que comenzó a construir su futuro

Adrian de Colonia Tirolesa trabaja desde muy chico en la construcción. Hoy construye sus propias casas y, con 40 años, estudia en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), lo que le da orgullo y lo ayuda a crecer.

“Era ayudante y, después, oficial. Estudié y comencé a aprender más. Quise ser mi propio jefe y lo logré. Estudiar me abrió puertas y la universidad me dio la oportunidad. Este año voy a seguir estudiando. Tengo 40 años y me da orgullo hacerlo”, afirmó Adrián.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

