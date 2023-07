"Willy" Caballero se retiró del fútbol profesional

Wilfredo Caballero, uno de los arqueros del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2018, se retiró del fútbol profesional para ser ayudante del entrenador italiano Enzo Maresca en Leicester City, que descendió a segunda división de Inglaterra.

A los 41 años, "Willy" terminó su vínculo con Southampton y decidió dejar de jugar para acompañar a su excompañero en Málaga de España en uno de los equipos que perdió su plaza en la Premier League la temporada pasada.

Así lo anunció Southampton en su cuenta oficial de Twitter: "Gracias a Willy Caballero por su servicio durante su tiempo con el club. El guardameta se ha incorporado a Leicester como segundo entrenador tras la expiración de su contrato".

Thanks to @willy_caballero for his service during his time with the club ??



The keeper has joined #LCFC as assistant manager following the expiry of his #SaintsFC contract. pic.twitter.com/aL7Y5md4yf