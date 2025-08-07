En vivo

Deportes

Villarreal fichó a un jugador que obtuvo la libertad bajo fianza

El club español anunció el fichaje de Thomas Partey tras obtener libertad bajo fianza por cargos de violación. 

07/08/2025 | 14:36Redacción Cadena 3

FOTO: Villarreal ficha a Thomas Partey tras obtener libertad bajo fianza por cargos de violación

El club español Villarreal anunció el jueves el fichaje del centrocampista Thomas Partey, dos días después de que se le concediera la libertad bajo fianza por "cargos de violación" en Inglaterra.

Villarreal informó que el internacional ghanés de 32 años, quien se convirtió en agente libre cuando su contrato con Arsenal expiró en junio, firmó un contrato por un año.

El anuncio del club destacó las cualidades de Partey en el campo antes de abordar su caso legal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El club está al corriente de que el futbolista está inmerso en un proceso judicial en Inglaterra”, dijo el equipo de la primera división de España y que disputará la próxima edición de la Liga de Campeones. “El jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra”.

“La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan”, añadió. Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A Partey se le concedió la libertad bajo fianza el martes después de comparecer en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, acusado de cinco cargos de violación. También ha sido acusado de un cargo de agresión sexual. Los presuntos delitos, entre 2021-22, se relacionan con tres mujeres.

Villarreal añadió que “quiere reiterar con total claridad su firme compromiso a favor del respeto y la diversidad y condena cualquier acto de violencia en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas”.

Se espera que el centrocampista se incorpore al equipo en su campo de entrenamiento el viernes, dijo Villarreal.

La abogada de Partey, Jenny Wiltshire, ha dicho anteriormente que él “niega todos los cargos en su contra”.

La policía informó que la investigación se abrió en febrero de 2022 cuando recibió por primera vez un informe de violación. Partey fue acusado el cuatro de julio, días después de que su contrato con el Arsenal expirara.

Está previsto que comparezca ante la corte el 2 de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué anuncio hizo Villarreal?
El club anunció el fichaje de Thomas Partey tras obtener libertad bajo fianza.

¿Cuántos años tiene Thomas Partey?
Thomas Partey tiene 32 años.

¿Qué cargos enfrenta Partey?
Enfrenta cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual.

¿Qué dice el club sobre su situación legal?
Villarreal respeta su presunción de inocencia y espera los dictámenes de la justicia.

¿Cuándo y dónde deberá comparecer Partey?
Está previsto que comparezca ante la corte el 2 de septiembre en Londres.

[Fuente: AP]

