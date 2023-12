Verón criticó los torneos de AFA y Toviggino lo retrucó: "Te lo digo en inglés"

El vicepresidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, criticó duramente a la AFA y al torneo de Primera División, en medio de las celebraciones por la consagración de su club en la Copa Argentina.

"Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. Y estas idas y vueltas, y contratiempos, no podemos estar esperando una semana antes de jugar una final y no sabés el horario o dónde vas a jugar. Ese tipo de cosas habla de lo que vos también mostras para afuera", señaló el ex jugador de la Selección Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nosotros nos aferramos a que el fútbol argentino saca jugadores, pero también hay que tratar de darle las mejores condiciones. No solo a los jugadores, también a la gente que trabaja en los clubes. Llevar un campeonato de casi 30 equipos es una locura que no existe en ningún lado. Es una falacia por más que me digan que es divino, hermoso y competitivo", agregó, apuntando directamente contra la Asociación de Fútbol Argentino, y espacialmente contra su presidente, Claudio Tapia, que empleó términos similares anteriormente.

La respuesta de la AFA

Los dichos de "La Brujita" no tardaron en repecutir, y Pablo Toviggino, tesorero de la institución y mano derecha de Tapia, fue el encargado de contestar a través de su plataforma en Twitter (X).

/Inicio Código Embebido/

“Bullshit”, mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto.

Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y sino mandás a algún “simulador” de los tantos que tenés. A laburar!! En Fin https://t.co/J6vuybNLbh — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 14, 2023

/Fin Código Embebido/

"'Bullshit', mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto. Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y sino mandás a algún “simulador” de los tantos que tenés. A laburar!! En Fin", fueron las palabras de Toviggino.

Por otro lado, Tapia estuvo en el ojo de las críticas en la coronación del "Pincha", cuando los hinchas se sumaron a las protestas e hicieron sonar el cántico con las palabras "Chiqui Tapia botón", apuntando directamente contra el mandatario.