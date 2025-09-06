FOTO: Vélez y Central Córdoba disputan la final de la Supercopa en Rosario.

FOTO: Vélez y Central Córdoba disputan la final de la Supercopa en Rosario.

Este sábado, el Gigante de Arroyito será escenario de una nueva final del fútbol argentino, cuando Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrenten desde las 16 horas en busca de la Supercopa Argentina.

El "Fortín" accedió a esta instancia tras consagrarse campeón de la Liga Profesional 2024, mientras que el "Ferroviario" obtuvo su lugar gracias a consagrarse campeón de la Copa Argentina ante Vélez.

El equipo de Liniers atraviesa un gran momento futbolístico bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Actualmente, el equipo se encuentra segundo en la Zona B del Torneo Clausura y se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Racing.

Con su última victoria 3-0 ante Lanús, el "Fortín" busca conquistar su segunda Supercopa en la historia del club y sumar su decimocuarto título a nivel nacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Central Córdoba apunta a lograr un hecho histórico: consagrarse campeón por segunda vez en sus 106 años de historia.

Los dirigidos por Omar De Felippe vienen de quedar eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana y buscan repetir la hazaña obtenida en la final de la Copa Argentina 2024, donde vencieron 1-0 a Vélez.

Actualmente se encuentran segundos en la Zona A del Torneo Clausura y con una racha destacable de rendimiento.

El historial reciente entre ambos equipos en finales agrega un ingrediente extra a la definición. De los 11 titulares que jugaron la final de la Copa Argentina, Vélez repetirá a seis jugadores, mientras que Central Córdoba mantiene solo a tres.

En caso de empate al término de los 90 minutos, la final se definirá con un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, habrá penales.

El árbitro designado para dirigir el encuentro es Facundo Tello, acompañado por su equipo de asistentes y VAR.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/