Vélez y Central Córdoba disputan la final de la Supercopa en Rosario
El "Fortín" llega a esta final tras consagrarse en la Liga Profesional 2024, mientras que el "Ferroviario" accedió tras ganar la Copa Argentina. Se miden desde las 16 en el Gigante de Arroyito.
06/09/2025 | 11:05Redacción Cadena 3
FOTO: Vélez y Central Córdoba disputan la final de la Supercopa en Rosario.
Este sábado, el Gigante de Arroyito será escenario de una nueva final del fútbol argentino, cuando Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrenten desde las 16 horas en busca de la Supercopa Argentina.
El "Fortín" accedió a esta instancia tras consagrarse campeón de la Liga Profesional 2024, mientras que el "Ferroviario" obtuvo su lugar gracias a consagrarse campeón de la Copa Argentina ante Vélez.
El equipo de Liniers atraviesa un gran momento futbolístico bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Actualmente, el equipo se encuentra segundo en la Zona B del Torneo Clausura y se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Racing.
Con su última victoria 3-0 ante Lanús, el "Fortín" busca conquistar su segunda Supercopa en la historia del club y sumar su decimocuarto título a nivel nacional.
Por su parte, Central Córdoba apunta a lograr un hecho histórico: consagrarse campeón por segunda vez en sus 106 años de historia.
Los dirigidos por Omar De Felippe vienen de quedar eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana y buscan repetir la hazaña obtenida en la final de la Copa Argentina 2024, donde vencieron 1-0 a Vélez.
Actualmente se encuentran segundos en la Zona A del Torneo Clausura y con una racha destacable de rendimiento.
El historial reciente entre ambos equipos en finales agrega un ingrediente extra a la definición. De los 11 titulares que jugaron la final de la Copa Argentina, Vélez repetirá a seis jugadores, mientras que Central Córdoba mantiene solo a tres.
En caso de empate al término de los 90 minutos, la final se definirá con un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, habrá penales.
El árbitro designado para dirigir el encuentro es Facundo Tello, acompañado por su equipo de asistentes y VAR.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan la Supercopa Argentina 2025?
Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero.
¿Cuándo se juega el partido?
El sábado a las 16 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Gigante de Arroyito.
¿Quiénes son los entrenadores?
Guillermo Barros Schelotto para Vélez y Omar de Felippe para Central Córdoba.
¿Cómo se puede ver el partido?
Por ESPN y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]