Vélez le gana a Fortaleza en búsqueda de avanzar de ronda
El partido tiene lugar en el estadio José Amalfitani desde las 19 horas.
19/08/2025 | 20:28Redacción Cadena 3
FOTO: Vélez le gana a Fortaleza en una lluviosa noche. (Foto:@Velez)
Un Vélez Sarsfield en levantada recibe a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde en la ida empataron 0-0.
El encuentro se disputa en el estadio José Amalfitani, desde las 19 horas, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas mientras que su compatriota Heider Castro está en el VAR. La transmisión está a cargo de FOX Sports.
A los siete minutos de iniciado el partido, el volante Maher Carrizo metió la cabeza tras un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para poner el 1 a 0, ante un rival que no pudo rechazar bien la pelota.
Y a los 28 minutos, Tomás Galván estiró la ventaja después de una muy mala salida de Deyverson que interceptó Jano Gordón por el sector derecho y asistió al mediocampista para poner el 2 a 0 con sutileza.
Partido en desarrollo
