Túnez se clasificó al Mundial 2026 y ya hay 18 selecciones adentro
Las “Águilas de Cartago” superaron por la mínima a Guinea Ecuatorial y sellaron su lugar en la Copa del Mundo.
08/09/2025 | 18:42Redacción Cadena 3
FOTO: Túnez se clasificó al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección de Túnez escribió una nueva página en su historia al conseguir la clasificación al Mundial 2026 tras derrotar por 1 a 0 a Guinea Ecuatorial, en condición de visitante, por el Grupo H de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).
Con este triunfo, las “Águilas de Cartago” se aseguraron un lugar en la máxima cita del fútbol y se convirtieron en el segundo representante africano confirmado, después de Marruecos.
El equipo dirigido por Sami Trabelsi logró un triunfo agónico gracias al gol de Mohamed Ali Ben Romdhane, quien aprovechó un error defensivo de los locales en los minutos adicionales para marcar el tanto que selló la clasificación.
Con esta victoria, Túnez llegó a los 22 puntos producto de siete triunfos y un empate, manteniéndose invicto en un grupo que comparte con Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia.
Será la séptima participación de Túnez en una Copa del Mundo y la tercera de manera consecutiva. En su última aparición, en Qatar 2022, el seleccionado dejó una huella histórica al vencer a Francia en la fase de grupos, aunque no logró superar esa instancia.
Con la clasificación de Túnez, ya son 18 las selecciones que aseguraron su presencia en la cita de 2026. A los organizadores Canadá, México y Estados Unidos, se suman potencias como Argentina, Brasil, Francia y Japón, junto a otros seleccionados que sorprendieron en sus confederaciones.
