Tevez criticó al PSG por el trato hacia Messi: “No lo cuidó”

El exjugador y ahora entrenador Carlos Tevez criticó duramente al Paris Saint Germain por su trato hacia el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y por la sanción que le impuso el club tras su viaje a Arabia Saudita, ante lo cual consideró que la entidad francesa "no lo cuidó".

"Messi nos hace dar un golpe de humildad a todo el mundo. Si me decías a mí siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre, me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mates. Ellos me tenían que pedir disculpas a mí, pero Messi pone el club ante todo y hay que sacarse el sombrero", expresó "el Apache" sobre la reacción de la "Pulga" ante los pedidos del PSG.

"Después podemos decir miles de cosas de un club que no lo cuidó desde el primer momento que llegó, porque es así", agregó el ex jugador de Boca, muy duro por el papel del club francés en todo el revuelo que causó el viaje de Messi a Arabia Saudita, contratado para promocionar el turismo en el país del Medio Oriente.

"Será por el Mundial o por otra cosa, pero no podés tratar así a un jugador que ha llevado a que al PSG lo conozcan. Yo he jugado contra el PSG cuando estaba en el United y eran mitad de tabla. Lo mismo que el City cuando yo firmé, nosotros teníamos cuatro duchas y nos cambiábamos en un contenedor", reveló Tevez, quien le pidió que hagan autocrítica por las decisiones que toman.

Hace unas semanas, Messi viajó a Arabia Saudita por trabajo, para promocionar el turismo en el país, y el PSG lo suspendió por dos semanas y sin goce sueldo por "no avisar" que iba a faltar a uno de los entrenamientos.

Desde el lado de Messi aseguraron que estaba autorizado a irse pero que el entrenador Christophe Galtier cambió el día de la práctica. Pocos días después, el 10 grabó un video que se publicó en redes sociales pidiendo disculpas al club.