Deportes

Talleres y otra dura derrota: fue goleado 3-0 por Atlético Tucumán y se complica

“El Decano” se impuso en el Monumental José Fierro con tantos de Díaz, Brizuela y Sánchez. Con este resultado, “El Matador” sigue en zona de descenso en la tabla anual con 18 puntos. Fueron expulsados Portilla y Ferreira.

23/08/2025 | 22:00Redacción Cadena 3

FOTO: Atlético Tucumán lo goleó y lo hundió a Talleres. (Foto: ESPN)

FOTO: Atlético Tucumán lo goleó a Talleres. (Foto: @ATOficial)

Talleres volvió a tropezar en la Liga Profesional y su presente se complica cada vez más. Este sábado, el equipo de Carlos Tevez cayó 3-0 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

Con goles de Leandro Díaz, Miguel Brizuela y Adrián Sánchez, el “Decano” se impuso con claridad y dejó expuestas todas las falencias de un “Matador” que sigue sin encontrar el rumbo. Además, el partido estuvo marcado por la expulsión de Kevin Portilla y Ulises Ferreira, lo que agravó el panorama para los cordobeses.

Tras la derrota, ningún protagonista del "Matador" habló con la prensa: Carlos Tévez no participó de la conferencia, el presidente Andrés Fassi que había viajado a Tucumán se retiró rápidamente y el capitán Guido Herrera se subió al colectivo sin emitir comentarios. 

El golpe tucumano desde el inicio

El equipo local salió decidido a imponer condiciones y lo consiguió rápido. A los 14 minutos, Díaz abrió el marcador de cabeza y encendió la fiesta en el José Fierro. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Minutos después, a los 31, el zaguero Brizuela sorprendió con un remate desde afuera del área que dejó sin reacción a Guido Herrera, estableciendo el 2-0.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La “T” no lograba reaccionar y se fue al entretiempo sin respuestas, con Tevez mostrando evidente frustración desde el banco.

El tercer gol y la estocada final

Recién comenzado el complemento, Atlético volvió a golpear. Sánchez, tras un rebote en el travesaño, marcó el 3-0 que terminó por sentenciar la historia. A pesar de los cambios que ensayó el “Apache” con los ingresos de Botta y Nahuel Bustos, Talleres no pudo torcer el destino del partido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El propio Bustos tuvo una chance clara en un mano a mano y Fernández exigió al arquero con un remate desde afuera, pero el local resistió sin inconvenientes. La expulsión de Portilla, por un codazo, terminó de sepultar cualquier posibilidad de reacción.

Situación preocupante

La derrota golpea de lleno a Talleres, que suma apenas 5 puntos en seis fechas del Clausura (un triunfo, dos empates y tres derrotas) y sigue en zona de descenso en la tabla anual con 18 unidades.

Atlético Tucumán, en tanto, alcanzó los 9 puntos y se ilusiona con prenderse en la pelea.

El presente de la “T” es alarmante: con rendimientos irregulares, errores repetidos y sin lograr contundencia ofensiva, el equipo de Tevez necesita una reacción urgente si no quiere que la crisis se agrave aún más.

Seguí la transmisión de Cadena 3: 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

[Fuente: Noticias Argentinas]

