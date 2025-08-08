Talleres visita al complicado Lanús con la obligación de sumar

Lanús y Talleres chocan este viernes en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app. Se podrá ver por TNT Sports.

Nicolás Lamolina será el árbitro del partido y estará acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

El “Granate” viene de dos victorias al hilo, contando la última por Copa Argentina; mientras que la “T" de Carlos Tevez quiere dar el golpe de visitante.

El Matador se encuentra con la obligación de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la tabla anual.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Guido Herrera, Matías Gómez, Santiago Fernández, Juan Rodríguez, Augusto Schott, Juan Portilla, Matías Galarza, Rubén Botta, Emmanuel Reynoso, Luis Sequeira, Federico Girotti.

