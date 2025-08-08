En vivo

Lanús vs. Talleres

Argentina

Mauricio Coccolo

Argentina

Newell´s vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Rosario

Melina Uliarte

Agostina y Conrado

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Talleres visita al complicado Lanús con la obligación de sumar

El encuentro se disputará, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Nicolás Lamolina será el árbitro. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

08/08/2025 | 19:36Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs Talleres: horario y formaciones

Lanús y Talleres chocan este viernes en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app. Se podrá ver por TNT Sports.

Nicolás Lamolina será el árbitro del partido y estará acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

El “Granate” viene de dos victorias al hilo, contando la última por Copa Argentina; mientras que la “T" de Carlos Tevez quiere dar el golpe de visitante.

El Matador se encuentra con la obligación de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la tabla anual.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Guido Herrera, Matías Gómez, Santiago Fernández, Juan Rodríguez, Augusto Schott, Juan Portilla, Matías Galarza, Rubén Botta, Emmanuel Reynoso, Luis Sequeira, Federico Girotti.

Lectura rápida

¿Cuál es el partido destacado? El encuentro entre Lanús y Talleres por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido? Este sábado a las 21.15 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Ciudad de Lanús.

¿Quiénes son los entrenadores? Los entrenadores son Mauricio Pellegrino para Lanús y Carlos Tévez para Talleres.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver por TNT Sports y en plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

