Talleres visita a Atlético Tucumán en busca de la recuperación: seguilo en vivo

FOTO: "El Apache" expresó que necesita un atacante de área.

Talleres visita a Atlético Tucumán este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas en el Estadio Monumental José Fierro. Transmite Cadena 3 y se podrá ver por la señal de cable ESPN Premium.

Seguí la transmisión de Cadena 3:

El equipo cordobés viene de empatar de local 0 a 0 ante San Martín de San Juan, y la última vez que sumó de a tres fue ante Independiente por la segunda fecha del torneo.

El "Decano" viene de cuatro partidos sin victorias por lo que buscará hacerse fuerte de local.

