En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Talleres visita a Atlético Tucumán en busca de la recuperación: seguilo en vivo

El encuentro se disputa desde las 20 horas, en el estadio José Fierro. La "T" de Carlos Tevez necesita ganar para salir del fondo de la tabla anual. Transmite Cadena 3.

23/08/2025 | 19:40Redacción Cadena 3

FOTO: "El Apache" expresó que necesita un atacante de área.

FOTO: Talleres visita a Atlético Tucumán (Foto: @CATalleresdecba).

Talleres visita a Atlético Tucumán este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas en el Estadio Monumental José Fierro. Transmite Cadena 3 y se podrá ver por la señal de cable ESPN Premium.

Seguí la transmisión de Cadena 3: 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El equipo cordobés viene de empatar de local 0 a 0 ante San Martín de San Juan, y la última vez que sumó de a tres fue ante Independiente por la segunda fecha del torneo.

El "Decano" viene de cuatro partidos sin victorias por lo que buscará hacerse fuerte de local.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho