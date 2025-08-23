En vivo

Talleres visita a Atlético Tucumán: a qué hora y por dónde seguir el partido

La "T" de Carlos Tevez juega en Tucumán por la sexta fecha del campeonato local. Transmite Cadena 3.

23/08/2025 | 09:52Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Talleres: horario y formaciones

Talleres visita a Atlético Tucumán este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas en el Estadio Monumental José Fierro. Transmite Cadena 3 y se podrá ver por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

El equipo cordobés viene de empatar de local 0 a 0 ante San Martín de San Juan, y la última vez que sumó de a tres fue ante Independiente por la segunda fecha del torneo.

El "Decano" viene de cuatro partidos sin victorias por lo que buscará hacerse fuerte de local.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

[Fuente: Noticias Argentinas]

