Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

Música

Conrado Vicens

Deportes

Talleres no reacciona y es goleado por Atlético Tucumán: seguilo en vivo

El encuentro se disputa desde las 20 horas, en el estadio José Fierro. La "T" de Carlos Tevez necesita ganar para salir del fondo de la tabla anual. Transmite Cadena 3.

23/08/2025 | 21:17Redacción Cadena 3

FOTO: "El Apache" expresó que necesita un atacante de área.

FOTO: Talleres visita a Atlético Tucumán (Foto: @CATalleresdecba).

Talleres pierde 3-0 este sábado ante Atlético Tucumán por la sexta fecha del Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se juega desde las 20 horas en el Estadio Monumental José Fierro. Transmite Cadena 3 y se puede ver por la señal de cable ESPN Premium.

A los 14 minutos del primer tiempo, el delantero del "Decano", Leandro Díaz anotó el 1-0 de cabeza para el local. 

Pero la sangría del "Matador" no quedaría ahí. A los 31 minutos del primer tiempo, Atlético Tucumán amplió la ventaja con un remate desde afuera del zaguero Miguel Brizuela.

Las malas noticias para el equipo cordobés también siguieron en el complemento, ya que apenas comenzado el segundo tiempo, Atlético se puso arriba 3-0, tras un tanto de Adrián Sánchez que aprovechó un rebote en el travesaño para empujarla y que "El Decano" estampe la goleada.

Seguí la transmisión de Cadena 3: 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El equipo cordobés viene de empatar de local 0 a 0 ante San Martín de San Juan, y la última vez que sumó de a tres fue ante Independiente por la segunda fecha del torneo.

El "Decano" viene de cuatro partidos sin victorias por lo que buscará hacerse fuerte de local.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

[Fuente: Noticias Argentinas]

