Talleres no reacciona y es goleado por Atlético Tucumán: seguilo en vivo

Talleres pierde 3-0 este sábado ante Atlético Tucumán por la sexta fecha del Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se juega desde las 20 horas en el Estadio Monumental José Fierro. Transmite Cadena 3 y se puede ver por la señal de cable ESPN Premium.

A los 14 minutos del primer tiempo, el delantero del "Decano", Leandro Díaz anotó el 1-0 de cabeza para el local.

/Inicio Código Embebido/

UN LOCO SUELTO EN EL ÁREA DE TALLERES ?? Tras una gran jugada y centro de Laméndola, Leandro Díaz ganó de arriba para el 1 a 0 de Atlético Tucumán



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XB21oldlAs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 23, 2025

/Fin Código Embebido/

Pero la sangría del "Matador" no quedaría ahí. A los 31 minutos del primer tiempo, Atlético Tucumán amplió la ventaja con un remate desde afuera del zaguero Miguel Brizuela.

/Inicio Código Embebido/

ATLÉTICO TUCUMÁN VOLVIÓ A GOLPEAR A LA T ? Miguel Brizuela remató y, tras un desvío, puso el 2 a 0 ante Talleres



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/hxpOzHfbCP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 23, 2025

/Fin Código Embebido/

Las malas noticias para el equipo cordobés también siguieron en el complemento, ya que apenas comenzado el segundo tiempo, Atlético se puso arriba 3-0, tras un tanto de Adrián Sánchez que aprovechó un rebote en el travesaño para empujarla y que "El Decano" estampe la goleada.

/Inicio Código Embebido/

LLEGÓ EL TERCERO DEL DECANO ?? Otro centro de Laméndola para que Adrián Sánchez termine metiéndo el 3 a 0 ante Talleres abajo del arco



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ugpPhhiu0s — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

/Fin Código Embebido/

Seguí la transmisión de Cadena 3:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El equipo cordobés viene de empatar de local 0 a 0 ante San Martín de San Juan, y la última vez que sumó de a tres fue ante Independiente por la segunda fecha del torneo.

El "Decano" viene de cuatro partidos sin victorias por lo que buscará hacerse fuerte de local.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/