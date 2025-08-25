En vivo

Argentina

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Stefano Di Carlo oficializó su candidatura a presidente de River Plate

En el acto estuvo acompañado de sus candidatos a vicepresidentes.

25/08/2025 | 15:56Redacción Cadena 3

FOTO: Stefano Di Carlo es el actual secretario general del club.

El secretario general de River, Stefano Di Carlo, oficializó este lunes su candidatura a presidente del ´Millonario´ en un acto en el Salón Pampa del Hotel Sheraton.

Esta mañana en el hotel porteño, el secretario general riverplatense presentó su candidatura presidencial junto a quienes serían sus vicepresidentes en caso de ganar: Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Además, estuvieron presentes el actual presidente Jorge Brito y su antecesor Rodolfo D´Onofrio.

"Esto es la continuidad de un proceso que tiene credenciales, sus antecedentes. 12 años de administración, D´Onofrio primero, después Brito y los títulos, la gran obra de infraestructura. River en otra escala en el tamaño de su economía, con un nuevo piso. Le proponemos al socio seguir con estos términos deportivos, seguir desarrollando este club social y cultural" declaró Di Carlo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el candidato declaró: "Hay que profundizar con este nuevo piso. Cuando haces transformaciones como las que hicimos, hay momentos de transición. Entra a competir las prioridades: lo que hay que tener ahora es armonía y equilibrio en las cuentas del club y, buscar la Copa Libertadores".

“Cuando agrandamos la economía del club lo que uno debe entender que, con más recursos, tenés mejores jugadores. Lo único que necesitamos es tiempo y los socios decidirán si nos dan ese tiempo para alcanzar los objetivos" añadió.

Por último, Di Carlo se refirió a su idea de ampliar el estadio Monumental: “Vamos a presentar un plan que tendrá que ver con seguir mejorando el estadio, darle tecnología, capacidad y modernización. El punto más profundo de vinculación que tiene River con la gente es ver al equipo. Si se generan más ubicaciones, democratizamos River. Hemos engendrado un estadio dentro del estadio. Hoy River lidera en todo en ese aspecto”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Todos los días pensamos en ampliar. La prioridad es darle volumen, la fuerza y la grandeza de river se explica por la gente y el socio. Tenemos mucha conciencia es que es un aspecto central en lo que viene” concluyó.

Lectura rápida

¿Quién oficializó su candidatura?
El secretario general de River, Stefano Di Carlo.

¿Cuándo se realizó el anuncio?
El anuncio se oficializó este lunes.

¿Dónde tuvo lugar el evento?
En el Salón Pampa del Hotel Sheraton en Buenos Aires.

¿Quiénes lo acompañaron en este acto?
Estuvieron presentes sus posibles vicepresidentes y los ex presidentes Jorge Brito y Rodolfo D´Onofrio.

¿Qué proyectos mencionó Di Carlo?
Habló sobre la ampliación del estadio Monumental y el desarrollo económico del club.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Fórmula 1

Grandes del Deporte

La Fama es puro Cuento

Una Pastilla para la Memoria

Contame una historia

Al diván

El dato Basterra

Talleres

Belgrano

Instituto

River Plate

Boca Juniors

La otra mirada

La mesa de café

La quinta pata del gato

3x1=4

El dato confiable

Política esquina Economía

Abrapalabra

Cuadro de Situación

Los editoriales de Alberto Lotuf

Agenda económica

Las Claves de Zucho