Deportes

Sarmiento y Atlético Tucumán se enfrentan en un duelo clave

El “Decano” tiene una visita de riesgo, luego de varios partidos sin victorias.

18/08/2025 | 06:25Redacción Cadena 3

FOTO: Sarmiento oficializó la llegada de Lucas Pratto. Foto Prensa Sarmiento

Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán chocan este lunes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Eva Perón de Junín. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Decano” tiene una visita de riesgo, luego de varios partidos sin victorias. El "Verde" viene de su primera victoria, de visitante ante San Martín de San Juan.

Probables formaciones 

Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Lucas Pusineri.

Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Atlético Tucumán

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan en este partido? Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán son los equipos que se enfrentarán.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará este lunes a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se realizará en el Estadio Eva Perón de Junín.

¿Cuál es la situación de los equipos? Atlético Tucumán viene de varios partidos sin victorias; Sarmiento logró una victoria reciente.

¿Cómo se puede ver el partido? El partido se podrá ver a través de ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

