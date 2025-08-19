En vivo

Salah fue elegido jugador del año en el fútbol inglés

El premio es elegido por sus colegas. La centrocampista del Arsenal, Mariona Caldentey también fue galardonada. 

19/08/2025 | 17:51Redacción Cadena 3

FOTO: Salah y Caldentey elegidos jugadores del año por sus colegas en el fútbol inglés

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, y la centrocampista del Arsenal, Mariona Caldentey, fueron elegidos el martes como los jugadores del año del fútbol inglés en las categorías masculina y femenina, respectivamente, en los premios de la Asociación de Futbolistas Profesionales.

Salah ha ganado el premio que votan sus compañeros profesionales un récord de tres veces. El internacional egipcio de 33 años anotó 29 goles y proporcionó 18 asistencias en la Liga Premier para que el Liverpool se encaminara a igualar el récord de 20 campeonatos de la máxima categoría inglesa.

Salah también recibió el premio al Futbolista del Año de la Asociación de Escritores de Fútbol por tercera vez a principios de año.

Caldentey, de 29 años, disfrutó de una brillante primera temporada en el Arsenal, anotando 19 goles en todas las competiciones, incluidos ocho en el camino de su equipo para levantar el trofeo de la Liga de Campeones con una victoria en la final contra su antiguo club, el Barcelona.

El centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers, fue elegido como el jugador joven del año en la categoría masculina. Mientras que Olivia Smith, la delantera canadiense ahora en el Arsenal tras un traspaso récord mundial, ganó el equivalente femenino después de una fuerte temporada en el Liverpool.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron elegidos como jugadores del año?
Mohamed Salah y Mariona Caldentey.

¿Qué premio recibieron?
Fueron premiados por la Asociación de Futbolistas Profesionales.

¿Cuántos goles anotó Salah?
Anotó 29 goles en la Liga Premier.

¿Cuál fue el logro de Caldentey?
Anotó 19 goles y levantó el trofeo de la Liga de Campeones.

¿Quién ganó el premio joven del año?
Morgan Rogers en la categoría masculina y Olivia Smith en la femenina.

[Fuente: AP]

