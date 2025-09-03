En vivo

River: un campeón de América con Gallardo rescindió y se fue a Turquía

El mediocampista Matías Kranevitter seguirá su carrera en el Fatih Karagümrük, tras ser marginado por Gallardo.

03/09/2025 | 19:52Redacción Cadena 3

FOTO: Kranevitter fue campeón de la Copa Libertadores 2015.

El mediocampista Matías Kranevitter rescindió su contrato con River este miércoles y viajó a Turquía para firmar contrato por un año con el Fatih Karagümrük.

Tras la pobre actuación en el Mundial de Clubes de la FIFA entre junio y julio donde River quedó afuera en fase de grupos, el entrenador Marcelo Gallardo le entregó una lista de jugadores prescindibles a la dirigencia del ´Millonario´ con nombres como el de Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini, entre otros.

Sin embargo, uno de los que resaltó entre estos marginados es el de Kranevitter, mediocampista que potenció Gallardo en sus primeros años en River y se terminó consagrando campeón de la Copa Libertadores con el ´Millonario´ en 2015. Este buen nivel lo catapultó al fútbol europeo y fue subcampeón de América con la Selección argentina en 2016.

Si bien sus inicios fueron prometedores, la carrera de Kranevitter decayó notoriamente y, tras su retorno a River en 2022 de la mano de Martín Demichelis, el jugador rescindió contrato este miércoles y emigró a Turquía para firmar contrato por un año con el Fatih Karagümrük.

Luego del Mundial de Clubes, donde fue titular en la última fecha ante el Inter de Milán de Italia, el futbolista fue marginado por completo y entrenó aparte del primer equipo hasta que le llegue una oferta para irse del club.

En esta segunda etapa que inició en 2022 y finaliza en este septiembre de 2025, Kranevitter nunca logró volver a ser el mediocampista que destacó notablemente en sus inicios y solo disputó 54 partidos.

Lectura rápida

¿Qué jugador rescindió contrato con River? Matías Kranevitter fue el que rescindió su contrato con el club.

¿A qué club se trasladó Kranevitter? Firmó contrato por un año con el Fatih Karagümrük en Turquía.

¿Quién es el entrenador que decidió marginarlo? Marcelo Gallardo fue el entrenador que lo marginó del equipo.

¿Cuántos partidos jugó Kranevitter en su regreso a River? Solo disputó 54 partidos desde su retorno en 2022.

¿En qué torneo fue titular ante el Inter de Milán? En el Mundial de Clubes fue donde fue titular en la última fecha.

[Fuente: Noticias Argentinas]

