Ramón Sosa fue presentado en Nottingham Forest y le dedicó un posteo a Talleres

El Nottingham Forest anunció de manera oficial la llegada al club del delantero paraguayo, ex Talleres, Ramón Sosa. El paraguayo firma contrato con el conjunto de la Premier League por cinco años.

La presentación se dio a través de las redes sociales del club inglés que posteó un video en el que se puede ver al paraguayo de 24 años con la camiseta de su nuevo club.

Aunque se desconocen cifras exactas, la transferencia habría sido realizada por €12M más €3.5 en variables. Además, Talleres conserva una plusvalía del 15% por una futura venta.

En Talleres, el delantero paraguayo disputó 56 encuentros, anotó 17 goles y repartió 13 asistencias.

Además, Ramón jugó en Olimpia y en Gimnasia de La Plata. En su selección, el paraguayo disputó 14 partidos.

En el arranque de la Premier League, el Nottingham Forest enfrentará este sábado desde las 11 al Bournemouth, de local en el estadio City Ground.

La emotiva despedida de Ramón Sosa a Talleres

Ramón Sosa subió un posteo a sus redes sociales para agradecer su estadía en Club Atlético Talleres.

El paraguayo comenzó el escrito con emocionante mensaje para todos los fanáticos de la “T” que le dieron la oportunidad de jugar en el conjunto "Matador". Sosa sumó que su rendimiento en el fútbol argentino le permitió llegar a la Premier League.

"Quiero poner estas palabras solo para agradecer al Club Talleres de Córdoba, toda la gente del club y en especial a su gran hinchada, que en el tiempo que me dieron la oportunidad de jugar en Córdoba, me hicieron sentir uno más y me brindaron todo su cariño", comenzó.

“Gracias a Dios mi transferencia es la más importante en lo económico en la historia del club, y yo también doné la totalidad del porcentaje que me pertenecía por la transferencia, para que esa plata vaya a infraestructura y Talleres siga creciendo como club”, expresó Ramón Sosa en su mensaje en redes sociales.

El jugador finalizó la nota con sus expectativas y metas para su futuro con el Nottingham Forest Football Club que disputa la primera división inglesa.