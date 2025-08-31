Racing busca aire en Avellaneda ante Unión por el Clausura

Racing recibirá a Unión de Santa Fe en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón a las 21:15 hs. El compromiso contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien estará secundado desde el VAR por Álvaro Carranza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El elenco comandado por el director técnico Gustavo Costas llega a este partido después de una dura goleada por 4-1 frente a Argentinos Juniors en condición de visitante, el único tanto fue convertido por el extremo izquierdo Tomás Conechny.

Tras la fuerte derrota en La Paternal, “La Academia” se hundió en el fondo de la tabla del Grupo A, en el puesto 14 con tan solo 4 unidades. Por este motivo en particular, el conjunto de Zona Sur está obligado a concretar un buen resultado en Avellaneda, un escenario que no solucionará la crisis que tiene en los resultados deportivos, pero una victoria podría gestar un importante cambio anímico del equipo en el campeonato local.

Por otra parte, el conjunto liderado por el entrenador Leonardo Madelón viene de un empate 1-1 frente a Huracán en condición de local. Esa igualdad, le permitió asentarse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, con 9 puntos.

El “Tatengue” viajará a Avellaneda con la ilusión de llevarse un buen resultado deportivo que le permita continuar en la pelea por los primeros lugares de su zona.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/