Qué dijo Miguel Ángel Russo sobre los rumores que lo vinculan con Boca

La eliminación de San Lorenzo en semifinales de los playoffs del Torneo Apertura 2025, tras una dura derrota por 1-0 ante Platense, llevó a Miguel Ángel Russo a enfrentar a la prensa en una conferencia posterior al partido.

En lugar de ahondar en su futuro y en los rumores que lo sitúan en Boca Juniors, el director técnico adoptó una postura evasiva. "Hoy, no voy a hablar de mi continuidad en San Lorenzo... no te voy a responder, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo lo diga y quiera, y cumpla con todo lo que tenga que pasar", manifestó con firmeza.

Refiriéndose al impacto emocional de la derrota, Russo expresó: "Hoy me invade la derrota y el dolor... el grupo, muchos chicos." El DT reconoció el esfuerzo del equipo, poniendo especial énfasis en el compromiso mostrado por los jóvenes jugadores del club durante la temporada.

A pesar de las especulaciones y las críticas mediáticas, dejó en claro que no presta atención a lo que se dice de él: "Todo lo que digan de mí no lo escucho, te respondo así".

Sin embargo, no pudo evitar reflexionar sobre el desgaste emocional que conlleva el fútbol de alta competencia, recordando un episodio en su carrera que lo marcó fuertemente: "Hoy es duro mantener todo; fijate que me pasó en Central... uno que tiró una piedra me arruinó todo. De ahí hasta después tuve un cambio muy grande".

Russo no negó los rumores que lo acercan a Boca, y no confirmó su continuidad en San Lorenzo para el próximo semestre. Todo parece indicar que se acerca al club que comanda Juan Román Riquelme.