Qué dijo el plantel de Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda
Fue a través de un comunicado en la cuenta de Marcelo "Chelo" Díaz.
21/08/2025 | 11:59Redacción Cadena 3
FOTO: El plantel de Universidad de Chile expresó su dolor tras los graves incidentes en Avellaneda
Luego de los violentos episodios que obligaron a suspender y posteriormente cancelar el encuentro frente a Independiente por la Copa Sudamericana, el plantel de Universidad de Chile difundió un comunicado a través de uno de sus capitanes, Marcelo “Chelo” Díaz.
En una historia publicada en sus redes sociales, el mediocampista manifestó la posición del grupo con un mensaje cargado de pesar: “Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”.
Los futbolistas del cuadro trasandino remarcaron que lo ocurrido excede lo deportivo y que su mayor preocupación es el estado de salud de los simpatizantes heridos: “Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares”.
El texto refleja la conmoción que generaron las imágenes de la batalla campal dentro del estadio Libertadores de América.
El pronunciamiento también dejó en claro que, frente a una noche marcada por la violencia, lo futbolístico quedó relegado: “Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”, concluyó el mensaje firmado por todo el plantel, en una clara muestra de respaldo hacia los fanáticos que viajaron a la Argentina y resultaron gravemente afectados por los incidentes.
El partido, que se encontraba igualado 1-1 y correspondía a la vuelta de los octavos de final, fue cancelado definitivamente por la Conmebol tras constatar la magnitud de los disturbios.
Mientras tanto, decenas de hinchas de la U de Chile permanecen internados en distintos hospitales del conurbano bonaerense, algunos en estado delicado, lo que acrecienta la gravedad de una jornada que quedará marcada como una de las más trágicas en la historia reciente del fútbol sudamericano.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el encuentro de fútbol? Fue suspendido y luego cancelado tras los incidentes violentos en Avellaneda.
¿Quién emitió el comunicado? El capitán del plantel, Marcelo “Chelo” Díaz, a nombre de todo el equipo.
¿Cuál fue la principal preocupación expresada? La salud de los hinchas heridos durante los disturbios.
¿Qué está haciendo la Conmebol? Canceló el partido tras conocer la magnitud de los disturbios.
¿Cómo están los hinchas de Universidad de Chile? Muchos permanecen internados en hospitales, algunos en estado delicado.
[Fuente: Noticias Argentinas]