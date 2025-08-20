Peñarol se disculpó públicamente con Aerolíneas Argentinas
El club uruguayo reconoció los inconvenientes ocurridos y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas de la aerolínea.
Tras el escándalo ocurrido con Aerolíneas Argentinas, Peñarol lanzó un comunicado oficial para disculparse con la compañía aérea.
“El Club Atlético Peñarol se disculpa públicamente con Aerolíneas Argentinas por los sucesos ocurridos previo a la partida del vuelo chárter contratado por nuestra institución, para afrontar el partido de vuelta ante Racing Club por la Copa CONMEBOL Libertadores”, manifestó Peñarol en su escrito oficial.
El elenco uruguayo resaltó que es necesario cumplir y respetar las normas estipuladas por la compañía argentina para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda provocar alguna equivocación o rotura en el medio del vuelo.
Comunicado - Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/Du2aZTWc5B— PEÑAROL (@OficialCAP) August 20, 2025
En el cierre del comunicado, el club cerró con unas sinceras disculpas: “lamentablemente lo sucedido en este hecho aislado dentro del rico historial de relaciones comerciales entre el Club Atlético Peñarol y la totalidad de las aerolíneas que hemos contratado para el traslado de nuestras delegaciones en el marco de las distintas competiciones internacionales e incluso, en algún caso puntual, para traslados internos”.
Con este gesto, la dirigencia aurinegra busca dejar atrás la polémica y llevar tranquilidad tanto a la empresa como a sus hinchas, reforzando la idea de que la prioridad institucional es mantener relaciones de respeto y profesionalismo en cada competencia internacional en la que representa al fútbol uruguayo.
