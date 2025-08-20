En vivo

Deportes

Peñarol se disculpó públicamente con Aerolíneas Argentinas

El club uruguayo reconoció los inconvenientes ocurridos y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas de la aerolínea.

20/08/2025 | 20:00Redacción Cadena 3

FOTO: Peñarol se disculpa públicamente con Aerolíneas Argentinas

Tras el escándalo ocurrido con Aerolíneas Argentinas, Peñarol lanzó un comunicado oficial para disculparse con la compañía aérea.

“El Club Atlético Peñarol se disculpa públicamente con Aerolíneas Argentinas por los sucesos ocurridos previo a la partida del vuelo chárter contratado por nuestra institución, para afrontar el partido de vuelta ante Racing Club por la Copa CONMEBOL Libertadores”, manifestó Peñarol en su escrito oficial.

El elenco uruguayo resaltó que es necesario cumplir y respetar las normas estipuladas por la compañía argentina para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda provocar alguna equivocación o rotura en el medio del vuelo.

En el cierre del comunicado, el club cerró con unas sinceras disculpas: “lamentablemente lo sucedido en este hecho aislado dentro del rico historial de relaciones comerciales entre el Club Atlético Peñarol y la totalidad de las aerolíneas que hemos contratado para el traslado de nuestras delegaciones en el marco de las distintas competiciones internacionales e incluso, en algún caso puntual, para traslados internos”.

Con este gesto, la dirigencia aurinegra busca dejar atrás la polémica y llevar tranquilidad tanto a la empresa como a sus hinchas, reforzando la idea de que la prioridad institucional es mantener relaciones de respeto y profesionalismo en cada competencia internacional en la que representa al fútbol uruguayo.

Lectura rápida

¿Qué hizo Peñarol?
Se disculpó públicamente con Aerolíneas Argentinas tras un incidente en un vuelo.

¿Quién emitió el comunicado?
El comunicado fue emitido por el Club Atlético Peñarol.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar previo al vuelo chárter hacia Buenos Aires para un partido.

¿Dónde se canceló el vuelo?
El vuelo estaba destinado a la ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué se disculpó el club?
Por inconvenientes relacionados con el cumplimiento de normas de la aerolínea?

[Fuente: Noticias Argentinas]

