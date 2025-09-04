En vivo

Deportes

Paraguay se juega ante Ecuador un partido vital para la clasificación al Mundial

El conjunto de Gustavo Alfaro choca contra el de Sebastián Beccacece. Se puede ver en vivo por el celular.

04/09/2025 | 06:26Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Paraguay vs Ecuador por Eliminatorias: horario y formaciones

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay recibe este jueves a Ecuador.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Ueno Defensores del Chaco. Se podrá ver por DSports y DGO.

El conjunto de Gustavo Alfaro tiene asegurado terminar entre los primeros siete, mientras que de conseguir al menos un empate, logrará su boleto al Mundial. La visita, dirigida por Sebastián Beccacece, llega segunda y ya clasificada.

Probables formaciones

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Cómo ver en vivo Paraguay vs Ecuador

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Se jugará el partido entre Paraguay y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quiénes son los entrenadores? Los entrenadores son Gustavo Alfaro por Paraguay y Sebastián Beccacece por Ecuador.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará el jueves a las 20.30 horas.

¿Dónde tendrá lugar el encuentro? El encuentro se realizará en el Estadio Ueno Defensores del Chaco.

¿Cómo se puede ver el partido? El partido se podrá ver por DSports y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

