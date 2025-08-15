En vivo

Murió Ramón Maddoni, el descubridor de Tevez, Paredes y otros cracks

El captador era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque.

15/08/2025 | 10:26Redacción Cadena 3

FOTO: Ramón Maddoni descubrió talentos de la talla de Juan Román Riquelme y Fernando Redondo.

El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni falleció este viernes a los 83 años.

Maddoni era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su vida y donde seguía trabajando hasta su fallecimiento.

Ligado a Boca y también a Argentinos Juniors, Maddoni descubrió a los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister pero, además, captó talentos como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso, entre otros.

El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.

“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses” concluyó el club porteño.

Lectura rápida

¿Quién fue Ramón Maddoni? Fue un captador de talentos destacado en el fútbol argentino, conocido por su labor en el Club Social Parque.

¿Qué talentos descubrió? Descubrió figuras como Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Fernando Redondo y Juan Román Riquelme.

¿Cuándo falleció? Falleció el viernes 15 de agosto de 2025 a los 83 años.

¿Dónde trabajó principalmente? Trabajó principalmente en el Club Social Parque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cómo lo recordó el Club Social Parque? Lo recordó como un maestro y forjador de talentos con un gran legado en el fútbol argentino.

[Fuente: Noticias Argentinas]

