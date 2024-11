Messi, Scaloni y "Dibu" Martínez, nominados por la FIFA a los premios The Best

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue nominado al premio The Best de la FIFA como mejor futbolista de la temporada 2023/24, junto a sus compatriotas Emiliano Martínez, como mejor arquero, y Lionel Scaloni, como mejor entrenador.

El ex Barcelona competirá por el galardón contra otros 10 jugadores destacados en el año, como lo son: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Daniel Carvajal, Federico Valverde y Vinícius Júnior (todos del Real Madrid); Erling Haaland y Rodrigo Hernández (ambos del Manchester City); Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen; Lamine Yamal, del Barcelona; y Toni Kroos, que se encuentra retirado.

El actual jugador del Inter Miami consiguió esta temporada la consagración de la Copa América, disputada en Estados Unidos, lo que le permitió ocupar un puesto entre los mejores del mundo, a pesar de que no juega en una liga tan competitiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Asimismo, es el único nominado de todos los antes mencionados que no jugó partidos en Europa en la corriente campaña.

A su vez, el astro rosarino iría en busca de su cuarto premio The Best, ya que lo obtuvo en las temporadas 2019, 2022 y 2023.

Por su parte, el “Dibu” Martínez, también campeón en el 2024 con el seleccionado nacional, competirá por el galardón de la FIFA como mejor arquero del mundo ante David Raya (Arsenal), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milán), Unai Simón (Athletic Club) y Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain).

El guardameta del Aston Villa se quedó con el premio Yashin de este año e irá por su segundo The Best, ya que el primero lo obtuvo en 2022, luego de procamarse campeón del Mundial con Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Asimismo, Scaloni buscará hacer lo propio como mejor entrenador frente a Carlo Ancelotti (Real Madrid), Joseph Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) y Luis de la Fuente (Selección de España).

Por último, la FIFA sacó un comunicado con respecto a como serán las votaciones para determinar a los ganadores de los distintos premios, que tendrá la participación de los DTs de las selecciones nacionales, un periodista de cada país e hinchas registrados en la página web de la FIFA.

Cada uno de estos, deberá elegir a cinco futbolistas y ranquearlos del primero al quinto, donde el que esté ubicado en la cima recibirá 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el último una unidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"En esta edición, los aficionados desempeñarán una labor destacada en la elección de los ganadores. Así, en el Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación", anunció.