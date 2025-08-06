Matías Abaldo es nuevo jugador de Independiente tras firmar a préstamo

Independiente de Avellaneda oficializó la llegada del delantero uruguayo Matías Abaldo. Mediante dos publicaciones partículas en sus cuentas de redes sociales, el club presentó a su nuevo refuerzo.

En el primer posteo, la institución deportiva de Zona Sur subió la característica imagen que utiliza para confirmar a un refuerzo: el futbolista con un fondo rojo, sus datos personales y un cartel gigante de “bienvenido al rey”.

¡Matías Abaldo es nueva incorporación de #Independiente!



Llega a préstamo por un año, con posibilidad de extender seis meses más.



La cesión es con un cargo de 130 mil dólares y opción de compra por el 80% del pase.#TodoRojo ?? pic.twitter.com/SIjMN19bpG — C. A. Independiente (@Independiente) August 6, 2025

“Matías Abaldo es nueva incorporación de Independiente. Llega a préstamo por un año, con posibilidad de extender seis meses más. La cesión es con un cargo de 130 mil dólares y opción de compra por el 80% del pase”, manifestó la cuenta oficial de Independiente de Avellaneda en la descripción de su publicación de Instagram.

En el segundo posteo, el “Rojo” subió tres fotografías diferentes del futbolista uruguayo con la camiseta del club. En la primera, figuró el jugador apuntando el escudo del “Rey de Copas”; en la segunda, Abaldo firmó su contrato profesional, el mismo estuvo acompañado por el Presidente, Néstor Grindetti, y el secretario general, Daniel Seoane; en la tercera, el futbolista posó de espaldas con la camiseta que indicó su apellido y el 2026 (el año que se termina su préstamo).

“Abaldo es del Rey de Copas”, escribió la cuenta oficial de Independiente en la descripción de su publicación de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de una mano escribiendo.

El uruguayo llegó al elenco de la Zona Sur del Conurbano Bonaerense después de una buena campaña en Defensor Sporting Club de Uruguay, en donde disputó 11 encuentros del Apertura AUF, anotó 3 tantos y repartió 1 asistencia.